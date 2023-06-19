З початку широкомасштабного російського вторгнення Україна заплатила підрядникам за постачання зброї сотні мільйонів доларів, але частина контрактів залишилася повністю або частково невиконаною. Деяке обладнання після надання було непридатним до використання, що витрачало час на ремонт техніки, необхідної для Сил оборони.

Джерело: The New York Times.

Станом на кінець 2022 року Київ заплатив постачальникам зброї понад 800 мільйонів доларів за контракти, які залишилися повністю або частково невиконаними. За словами двох людей, які брали участь у закупівлях, частину зброї врешті-решт було доставлено, а в інших випадках брокери повернули гроші. Вже станом на початок весни 2023 року сотні мільйонів доларів були виплачені, зокрема державним компаніям, за зброю, яка так і не з’явилася, сказав один із цих людей.

Заступник міністра оборони, який займається питаннями закупівель озброєнь, Володимир Гаврилов сказав, що були випадки, коли вони платили гроші, але не отримували товар. За його словами, цього року уряд почав аналізувати свої минулі закупівлі та виключати проблемних підрядників.

NYT підкреслило, що проблеми неминучі в ажіотажі придбання зброї для держави розміром з Україну. Хоча західні партнери витратили мільярди доларів допомоги — Україна використовувала власні кошти для приватного ринку зброї.

Деяке надане союзниками обладнання потребувало капітального ремонту. Близько 30% арсеналу Києва в будь-який момент часу знаходиться в ремонті. За словами експертів з оборони, це високий показник техніки, яку військові потребують для свого контрнаступу, що розвивається.

Одним прикладом було нещодавнє постачання 33 САУ, подарованих урядом Італії. З двигуна однієї гаубиці виходив дим, а з іншого витікала охолоджуюча рідина. Міноборони Італії заявило, що техніка давно була знята з озброєння, але Київ все одно запросив їх “капітально відремонтувати та ввести в експлуатацію, враховуючи гостру потребу в засобах протистояння російській агресії”.

Також урядові документи України свідчать, що Міноборони заплатило 19,8 мільйона доларів американській компанії Ultra Defense Corporation із Тампи (штат Флорида) за ремонт 33 гаубиць. У січні 13 з них були відправлені в Україну, але прибули “не придатними для виконання бойових завдань”. Офіційно особи Києва звинуватили компанію, що вона не завершила роботу ще до кінця грудня 2022 року.

“Американська компанія, яка пропонувала свої послуги, не мала попередніх намірів виконувати свої зобов’язання”, – написав 3 лютого директор з оборонних закупівель України Володимир Пікузо в листі генеральному інспектору Пентагону.

Водночас Метью Геррінг, виконавчий директор компанії, рішуче відкинув звинувачення. Він сказав, що кожна з них працювала, коли вони доставляли САУ, але витік охолоджуючої рідини, за його словами, “чарівним чином з’явився після доставлення в Україну”. Генеральний інспектор Пентагону розслідує цю справу.

Утім українська сторона здебільшого утримується від скарг на зламану техніку, щоб не бентежити своїх благодійників. Інший високопоставлений український чиновник сказав, що уряд втомився від того, що йому кажуть, що у нього достатньо західної зброї, коли частина надходить у поганому або непридатному для використання стані.

Після початку російської повномасштабної агресії брокери, багато з яких ненадійні, заполонили Україну пропозиціями. Видання отримало документи, сформовані під час урядового аудиту цього року. Вони показали, що деякі з найцінніших наборів недопоставлених контрактів укладаються між Міністерством оборони та державними українськими збройовими компаніями, які діють як незалежні брокери. Останніми місяцями відомство судилося з принаймні двома державними фірмами через невиконані контракти, а нещодавно Україна оголосила про капітальні реформи, спрямовані на підвищення ефективності цих компаній.

Наприкінці травня генеральний інспектор Пентагону опублікував доповідь, яка ілюструє деякі проблеми. Зокрема влітку 2022 року підрозділ американської армії отримав наказ відправити 29 Humvee в Україну зі складу в Кемп Аріфджан, базі в Кувейті. Хоча керівники підрозділу звітували, що лише один військовий автомобіль непридатний, первинна перевірка після отримання наказу показала, що 26 з них були надто зламані для бою.

Наприкінці серпня було повідомлено, що усі вони готові до роботи в України, але коли Humvee дісталися до плацдарму в Польщі, чиновники виявили, що шини на 25 з них були гнилі. Знадобився майже місяць, щоб знайти достатню кількість шин для заміни, що “затримало постачання іншого обладнання в Україну та потребувало значної праці та часу”.

Той самий підрозділ армії в Кувейті мав надіслати в Україну шість гаубиць M777. Це мало відбутися лише через кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення Росії, але, як виявилося, гаубиці “вимагали серйозного технічного обслуговування”. У березні 2022 року інспектори дійшли висновку, що одна з гаубиць була у такому поганому стані, що “вбила б когось”. Через три місяці гаубиці надіслали в Польщу, але все одно шість з них “мали недоліки, які зробили їх нездатними до місії”.

“Деякі системи озброєння або настільки дефіцитні, або настільки вразливі до поломки, що Україна вітає принаймні частину несправного західного обладнання як джерело частин”, — йдеться у повідомленні.

У січні міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес оголосив про заплановану передачу Україні самохідних гаубиць AS-90. З низ 12 вимагали від України “або реконструкції, або експлуатації на запчастини”. Високопоставлений український чиновник підтвердив, що вони потрібні для постачання запчастин для інших.