Про це повідомляє пропагандистське російське видання “ТАСС”.

За даними пресслужби онлайн-кінотеатру “Амедіатека”, яка володіє правами на цей контент кіностудії Warner Bros, термін ліцензійних прав закінчується 31 січня 2023 року.

Раніше в онлайн-кінотеатрі “Кинопоиск” в розділах з фільмами франшизи “Гаррі Поттер” і “Фантастичні тварини” з’явився опис, що фільми про Гарі Поттера доступні лише до 31 січня цього року.

“Франшизи “Гаррі Поттер” та “Фантастичні тварюки” на “Кинопоиске” представлені нашим партнером – сервісом “Амедіатека”. Ми, як і інші онлайн-кінотеатри, що працюють з “Амедіатекою”, надаємо доступ до того контенту, який нам передає сервіс”, – розповіли в онлайн-кінотеатрі.

Зазначимо, що нещодавно документальний короткометражний фільм “Я не хотіла знімати воєнний фільм” (I Did Not Want to Make a War Film) режисерки Надії Парфан опублікувало видання The New Yorker. У стрічці розповідається про початок повномасштабної війни Росії проти України.

Режисерка перебувала за кордоном, коли 24 лютого Росія вдерлася до України. Кінострічку вона представила як особистий фільм-есе, де зобразила “болісне повернення додому”.

Документальна стрічка триває 17 хвилин 30 секунд. Надія Парфан розповіла, що звістка про початок російського вторгнення застав її в Дахабі, куди вона з чоловіком їздить взимку щороку.

Надія Парфан використала у стрічці відео ракетних ударів по Києву, яке зняли очевидці, вторгнення військової техніки РФ у Київську область, мітинги у містах, куди заходили росіяни тощо. Ще вона зняла відео на шляху повернення додому: у деокупованій від росіян Бучі та в обстрілюваному ракетами Києві.