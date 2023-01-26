Про це повідомляє пропагандистське російське видання “ТАСС”.
За даними пресслужби онлайн-кінотеатру “Амедіатека”, яка володіє правами на цей контент кіностудії Warner Bros, термін ліцензійних прав закінчується 31 січня 2023 року.
Раніше в онлайн-кінотеатрі “Кинопоиск” в розділах з фільмами франшизи “Гаррі Поттер” і “Фантастичні тварини” з’явився опис, що фільми про Гарі Поттера доступні лише до 31 січня цього року.
“Франшизи “Гаррі Поттер” та “Фантастичні тварюки” на “Кинопоиске” представлені нашим партнером – сервісом “Амедіатека”. Ми, як і інші онлайн-кінотеатри, що працюють з “Амедіатекою”, надаємо доступ до того контенту, який нам передає сервіс”, – розповіли в онлайн-кінотеатрі.
Зазначимо, що нещодавно документальний короткометражний фільм “Я не хотіла знімати воєнний фільм” (I Did Not Want to Make a War Film) режисерки Надії Парфан опублікувало видання The New Yorker. У стрічці розповідається про початок повномасштабної війни Росії проти України.
Режисерка перебувала за кордоном, коли 24 лютого Росія вдерлася до України. Кінострічку вона представила як особистий фільм-есе, де зобразила “болісне повернення додому”.
Документальна стрічка триває 17 хвилин 30 секунд. Надія Парфан розповіла, що звістка про початок російського вторгнення застав її в Дахабі, куди вона з чоловіком їздить взимку щороку.
Надія Парфан використала у стрічці відео ракетних ударів по Києву, яке зняли очевидці, вторгнення військової техніки РФ у Київську область, мітинги у містах, куди заходили росіяни тощо. Ще вона зняла відео на шляху повернення додому: у деокупованій від росіян Бучі та в обстрілюваному ракетами Києві.
- У книзі 12-річної жительки Харкова Єви Скалієцької “Ти не знаєш, що таке війна”, яку видало англійською британське видавництво Bloomsbury, виявили тези російської пропаганди. Щоденник викликав дискусію у мережі.
- Документальний фільм “20 днів у Маріуполі” українського журналіста Мстислава Чернова увійшов до номінації World Cinema Documentary Competition на американського кінофестивалю Sundance. Він змагатиметься з іншими 11 документальними фільмами.
- На кінофестивалі у Південній Кореї фільм “Битва за Україну” отримав нагороду. Стрічку створили у Кам’янці-Подільському у Хмельницій області.