Про це у своєму Twitter-акаунті повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

За її даними, до цих 77 000 тонн входять рятувальні засоби, такі як ліки, їжа, предмети для укриття.

Окрім цього, мовиться про пожежну техніку та мобільні шпиталі.

“Солідарність Європи з Україною тільки міцнішає”, – наголосила фон дер Ляєн.

Since February, 🇪🇺 has shipped over 77,000 tonnes of in-kind assistance to 🇺🇦

This includes life-saving supplies such as medicine, food, shelter items.

As well as fire-fighting vehicles and mobile hospitals.

Europe's solidarity with Ukraine is only growing stronger.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 27, 2022