Про це у своєму Twitter-акаунті повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

За її даними, до цих 77 000 тонн входять рятувальні засоби, такі як ліки, їжа, предмети для укриття.

Окрім цього, мовиться про пожежну техніку та мобільні шпиталі.

“Солідарність Європи з Україною тільки міцнішає”, – наголосила фон дер Ляєн.