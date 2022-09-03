Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
“З початку військової агресії РФ здійснили переміщення в безпечні регіони України 11 закладів професійної (професійно-технічної) освіти з 18, які функціонували у Луганській області”, – повідомив Сергій Гайдай.
Також він додав, що евакуювалися близько 75 % працівників та здобувачів освіти. Тому освітній процес наприкінці минулого навчального року було організовано в дистанційному форматі.
Попри переміщення та воєнний стан понад тисяча випускників отримали документи про повну загальну середню та професійну освіту.
“Наразі переміщені заклади професійної освіти дислокуються в Дніпропетровській, Черкаській, Житомирській, Полтавській областях і розпочинають новий навчальний рік для здобувачів освіти 2, 3, та 4 курсів”, – наголосив голова Луганської ОВА.
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