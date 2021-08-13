У Міністерстві оборони провели розмову з українською легкоатлеткою Ярославою Магучіх, яка потрапила у скандал через спільне фото з росіянкою Марією Ласіцкене на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Як відомо, Ярослава Магучіх завоювала бронзову нагороду Олімпійських ігор у Токіо в стрибках у висоту. Після завершення змагань українська спортсменка, яка, до слова, є молодшою сержанткою Збройних Сил України, сфотографувалася з переможницею змагань – росіянкою Марією Ласіцкене. Це викликало неабияке обурення в соцмережах.

У Міністерві оборони провели розмову зі спортсменкою. Ганна Маляр, яка проводила розмову, зазначила, метою не було зробити зауваження чи догану.

“Килима там не було(цей вкид з російського інтернет-сегменту добре мобілізував їхні інформаційні гармати, але як показала ця ситуація, українці давно навчились розрізняти хто є хто)”, — написала вона.

За словами Маляр, спортсменка та військова надала пояснення цієї ситуації.

“Пояснення є: фото обіймів зі спортсменкою РОК — це наслідок емоцій. Ярослава знає, що в Україні триває російсько-українська війна, розуміє, що відбулось. Сумує з приводу того, як використали її фото в антиукраїнській пропаганді. Вона вважає за честь належати до лав військовослужбовців ЗСУ та вірна Україні”, — написала заступниця міністра”, — написала заступниця міністра.

Маляр також зазначила, що принципи публічного спілкування у Збройних силах України визначає Доктрина публічного спілкування, відповідно до якої “кожен військовослужбовець в очах суспільства є уособленням військової організації держави”, а “дії або бездіяльність всіх військових посадових осіб, що призвели до іміджевих втрат для ЗСУ, є неприпустимими”. Також передбачено, що контроль результатів публічного спілкування покладається на керівництво.

“Тож наразі згідно з чинним законодавством проводиться робота з безпосереднім керівником”, — додала заступниця міністра.

Маляр також зауважила, що для запобігання таким інцидентам в майбутньому спортсменів-військовослужбовців належним чином ознайомлять з Доктриною публічного спілкування МОУ.