Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Як відомо, Ярослава Магучіх завоювала бронзову нагороду Олімпійських ігор у Токіо в стрибках у висоту. Після завершення змагань українська спортсменка, яка, до слова, є молодшою сержанткою Збройних Сил України, сфотографувалася з переможницею змагань – росіянкою Марією Ласіцкене. Це викликало неабияке обурення в соцмережах.
У Міністерві оборони провели розмову зі спортсменкою. Ганна Маляр, яка проводила розмову, зазначила, метою не було зробити зауваження чи догану.
“Килима там не було(цей вкид з російського інтернет-сегменту добре мобілізував їхні інформаційні гармати, але як показала ця ситуація, українці давно навчились розрізняти хто є хто)”, — написала вона.
За словами Маляр, спортсменка та військова надала пояснення цієї ситуації.
“Пояснення є: фото обіймів зі спортсменкою РОК — це наслідок емоцій. Ярослава знає, що в Україні триває російсько-українська війна, розуміє, що відбулось. Сумує з приводу того, як використали її фото в антиукраїнській пропаганді. Вона вважає за честь належати до лав військовослужбовців ЗСУ та вірна Україні”, — написала заступниця міністра”, — написала заступниця міністра.
Маляр також зазначила, що принципи публічного спілкування у Збройних силах України визначає Доктрина публічного спілкування, відповідно до якої “кожен військовослужбовець в очах суспільства є уособленням військової організації держави”, а “дії або бездіяльність всіх військових посадових осіб, що призвели до іміджевих втрат для ЗСУ, є неприпустимими”. Також передбачено, що контроль результатів публічного спілкування покладається на керівництво.
“Тож наразі згідно з чинним законодавством проводиться робота з безпосереднім керівником”, — додала заступниця міністра.
Маляр також зауважила, що для запобігання таким інцидентам в майбутньому спортсменів-військовослужбовців належним чином ознайомлять з Доктриною публічного спілкування МОУ.
- 12 серпня легкоатлетка Ярослава Магучіх вперше прокоментувала спільне фото з росіянкою Марією Ласіцкене на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.