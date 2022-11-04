У місті Мар'їнка у Донецькій області більше не залишилось жодного цивільного мешканця. Всіх евакуювали до більш безпечних населених пунктів.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Правоохоронці зауважили, що Мар’їнка постійно перебуває під російськими обстрілами. У місті не залишилось жодної вцілілої будівлі.

Від початку повномасштабного російського вторгнення поліцейський екіпаж “Білий янгол” допомагав місцевим мешканцям виїхати з міста. На даний час у Мар’їнці вже не залишилось жодного цивільного мешканця.

Тепер правоохоронці допомагають жителям Красногорівки, яка теж під постійними ворожими обстрілами. У цьому місті залишилось близько 800 цивільних. У населеному пункті немає ані світла, ані води, ані газу.

Поліціянти займаються евакуацією, рятують поранених, виїжджають на повідомлення про нерозірвані снаряди та доставляють гуманітарні вантажі.

Під час чергового рейсу до Красногорівки правоохоронці евакуювали тяжкохвору жінку з підозрою на інсульт, пораненого чоловіка та літню жительку, яка вирішила виїхати до безпечного регіону.

Зважаючи на важку ситуацію в місті, правоохоронці вкотре закликали громадян не чекати з виїздом і врятувати своє життя та здоров’я.