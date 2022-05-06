Про це у своєму Twitter-акаунті повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш.

Він написав, що вивезти зі зруйнованого міста вдалось мирних людей, які перебували в укриттях заводу “Азовсталь”, у самому Маріуполі та у прилеглих до нього районах.

“Я сподіваюся, що подальша координація з Москвою та Києвом призведе до нових гуманітарних пауз, щоб забезпечити безпечний прохід цивільним особам”, – наголосив Гуттереш.

In a joint @UN–@ICRC operation, 2 safe passage convoys successfully evacuated nearly 500 people from the Azovstal plant, Mariupol & surrounding areas. I hope that continued coordination with Moscow & Kyiv will lead to more humanitarian pauses to allow civilians safe passage. — António Guterres (@antonioguterres) May 5, 2022

Про успішну евакуацію також повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Він подякував ООН за допомогу та додав, що Україна продовжить робити все, щоб врятувати мирних мешканців та військових.