Про це у своєму Twitter-акаунті повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш.

Він написав, що вивезти зі зруйнованого міста вдалось мирних людей, які перебували в укриттях заводу “Азовсталь”, у самому Маріуполі та у прилеглих до нього районах.

“Я сподіваюся, що подальша координація з Москвою та Києвом призведе до нових гуманітарних пауз, щоб забезпечити безпечний прохід цивільним особам”, – наголосив Гуттереш.

In a joint @UN–@ICRC operation, 2 safe passage convoys successfully evacuated nearly 500 people from the Azovstal plant, Mariupol & surrounding areas.

I hope that continued coordination with Moscow & Kyiv will lead to more humanitarian pauses to allow civilians safe passage.

— António Guterres (@antonioguterres) May 5, 2022