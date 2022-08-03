російсько-українська війна
15:32 Окупанти обстріляли Чугуїв з «Ураганів»: загиблий та поранена – громадяни РФ
15:18 Уряд готує законопроєкт про додатковий збір на імпорт
15:11 З Маріуполя зафіксовано рух військової колони окупантів в бік Бердянська
15:10 Німеччина повинна бути готовою до нестабільного газопостачання з Росії – Олаф Шольц
14:57 У Маріуполі окупанти зруйнували меморіал пам’яті українським військовослужбовцям
14:47 Росіяни переправляють військову техніку через Дніпро біля окупованого Херсона
14:34 Перша партія українського зерна пройшла перевірку у Стамбулі
14:31 Ненсі Пелосі завершила візит на Тайвань
14:17 Новий алгоритм отримання посвідчення водія: що змінилося?
13:52 Канада та ООН придбають для України засоби для зберігання зерна: виділено 40 мільйонів доларів
13:46 На сайті Київради зареєстрували петицію щодо скасування рішення про зупинку маршруток під час «тривоги»
13:43 В Україні 484 релоковані підприємства відновили свою діяльність
13:15 У Черкаській області затримали помічника чинного нардепа, який хотів очолити окупаційну адміністрацію
13:14 «Червоний Хрест» досі не отримав дозволу на відвідування Оленівки — ЗМІ
13:03 До кінця серпня «Армія дронів» планує закупити 200 безпілотників-розвідників
13:03 У російському МЗС назвали візит Ненсі Пелосі на Тайвань «бажанням США продемонструвати свою безкарність»
12:24 Ненсі Пелосі зустрілась з президенткою Тайваню Цай Інвень
12:18 Тайвань шукає альтернативні авіаційні маршрути після оголошення Китаєм військових навчань
12:04 Російський терор у навчальних закладах: окупанти викрали директорку школи на Херсонщині
12:03 Україна запропонувала Лівану купити зерно, викрадене Росією з окупованих українських територій
11:43 У Маріуполі російські окупанти пограбували депозитні ящики у банку
11:40 На тлі візиту Пелосі: Китай обмежив торгівлю з Тайванем
10:38 СБУ затримала російського агента, який збирав дані для коригування ракетних ударів по аеродромах Дніпропетровщини
09:59 Reels та Music в Instagram відтепер доступні для України
09:36 Росіяни атакували ракетами Харків з Бєлгорода — голова ОВА
09:26 ЗСУ завдали удару по пункту базування російських окупантів у Чорнобаївці
09:07 Залізничні шляхи між Херсоном та Кримом, навряд чи будуть функціонувати після удару ЗСУ — британська розвідка
08:55 Батько 20-річного строковика, який вважався зниклим безвісти на крейсері «Москва», отримав свідоцтво про смерть сина
08:41 «Росія має важливе значення для успіху угоди»: Країни-експортери нафти розглядають помірне збільшення видобутку сировини — WSJ
08:19 Дніпропетровщина: росіяни завдали удару по двох громадах, постраждали дитсадок та церква
07:37 3 серпня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини

З Маріуполя зафіксовано рух військової колони окупантів в бік Бердянська

З Маріуполя рухалася російська військова колона. Інженерні та вантажні автомобілі тримали шлях у бік Бердянська.

Середа, 3 серпня 2022, 15:11
Підтримати

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

За його словами, військову техніку побачили близько 12:10. Візуально вони були схожі на автомобілі РЕБ з вантажівками з живою силою в російській формі з позначкою “Z”. Спочатку колону помітили у бік Мангуша, а потім Бердянська.

Також окупанти переміщують техніку через Дніпро неподалік окупованого Херсону. Російські війська використовували для цього окрему поромну переправу. Після ударів ЗСУ по Антонівському автомобільному та залізничному мостах це вже друга побудована окупантами переправа.

Вчора росіяни оточили залізничну станцію у Херсонській області для завантаження військової техніки. Це відбувалося в смт Брилівка, де жителів виселили з будинків, щоб вони не бачили процес.

Перекидання російських військ стало відповіддю на український контрнаступ, зазначило Головне управління розвідки Міноборони. РФ переправляє велику кількість військ, щоб вести бойові дії проти ЗСУ на півдні.

Теги: військова техніка, Маріуполь, Петро Андрющенко, російська техніка, російсько-українська війна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook