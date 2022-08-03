З Маріуполя зафіксовано рух військової колони окупантів в бік Бердянська

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
За його словами, військову техніку побачили близько 12:10. Візуально вони були схожі на автомобілі РЕБ з вантажівками з живою силою в російській формі з позначкою “Z”. Спочатку колону помітили у бік Мангуша, а потім Бердянська.
Також окупанти переміщують техніку через Дніпро неподалік окупованого Херсону. Російські війська використовували для цього окрему поромну переправу. Після ударів ЗСУ по Антонівському автомобільному та залізничному мостах це вже друга побудована окупантами переправа.
Вчора росіяни оточили залізничну станцію у Херсонській області для завантаження військової техніки. Це відбувалося в смт Брилівка, де жителів виселили з будинків, щоб вони не бачили процес.
Перекидання російських військ стало відповіддю на український контрнаступ, зазначило Головне управління розвідки Міноборони. РФ переправляє велику кількість військ, щоб вести бойові дії проти ЗСУ на півдні.
- Нагадаємо, російські війська відновили локальні наземні атаки на північний захід і південний захід від Ізюма (Харківська область) і, можливо, створюють умови для наступальних операцій далі на захід у Харківській області або в напрямку міста Харкова.
- Президент Володимир Зеленський закликав мешканців Донбасу евакуюватися. Український уряд ухвалив рішення про обов’язкову евакуацію з Донецької області.
- Росія збільшує присутність військової техніки на кордоні з Україною поблизу окупованої частини Харківської області. Відповідні дані зафіксував супутник. На знімках, які є у розпорядженні журналістів, видно, що частину техніки транспортують залізницею і звозять її до села Соболівка Бєлгородської області РФ.