З Маріуполя зафіксовано рух військової колони окупантів в бік Бердянська

З Маріуполя рухалася російська військова колона. Інженерні та вантажні автомобілі тримали шлях у бік Бердянська.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

За його словами, військову техніку побачили близько 12:10. Візуально вони були схожі на автомобілі РЕБ з вантажівками з живою силою в російській формі з позначкою “Z”. Спочатку колону помітили у бік Мангуша, а потім Бердянська.

Також окупанти переміщують техніку через Дніпро неподалік окупованого Херсону. Російські війська використовували для цього окрему поромну переправу. Після ударів ЗСУ по Антонівському автомобільному та залізничному мостах це вже друга побудована окупантами переправа.