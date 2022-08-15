З Мелітополя російські окупанти стали вивозити свої родини. Вони почали це робити після активної роботи Збройних сил України минулого тижня.

Про це повідомив Іван Федоров у Telegram.

Міський голова зазначив, що з Херсонської області місцеве “керівництво” окупантів тікає до Мелітополя. Таке відбувається після підриву мостів.

У Мелітополі посилилися перевірки будинків. Російські окупанти шукають диверсантів. Також тривають масові “фільтрації” посеред вулиці.

У місті розміщуються всі можливі російські спецслужби, додав мер. Партизанам вдалося підірвати залізничний міст. Ним окупанти перевозили військову техніку.

9 серпня Херсонська ОВА зазначала, що російські військові стали вивозити родини після ударів по Антонівському та Каховському мостах. Тоді депутат Херсонської облради Сергій Хлань називав плані окупантів щодо альтернативи пошкодженому Антонівському мостові безперспективними.

Ще росіяни скаржилися, що місцеве населення виступає проти “руского міра”. У Херсонській області окупаційні військові посилили терор на тимчасово окупованих територіях.