Про це Малкольм Ненс розповів в етері американського телеканалу MSNBC.

Раніше Ненс був одним із постійних експертів із питань безпеки у програмі “MSNBC”. Проте зараз, в етері цього ж телеканалу, заявив, що настав час діяти, тому він став на захист України. За словами Ненса, він уже майже місяць як приєднався до лав Інтернаціонального легіону.

За словами Малкольма Ненса, Росія розпочала неконвенційну війну, оскільки застосовує зброю масового ураження проти мирних громадян та цивільної інфраструктури.

“Чим більше я дивився, як іде війна, тим більше я думав: “Досить просто говорити. Час діяти тут””, – сказав Ненс.

Він також додав, що разом з українськими військовими потрапив в оточення на Донбасі та вже не сподівався вирватись з нього живим.

Окрім цього, Малкольм Ненс звернувся до президента США Джо Байдена з закликом надати Україні контрбатарейну артилерію великої дальності та реактивні системи залпового вогню.

“Війна, яка ведеться тут – це війна проти всіх. Для іноземців тут немає якоїсь особливої небезпеки, адже росіяни не дивляться, хто воює під прапором України”, – сказав він.

Також Малкольм Ненс опублікував своє фото у Twtter, з підписом “з мене досить розмов”.

Малкольм Ненс — американський письменник та медійний експерт у галузі тероризму, розвідки, бунтівників та тортур. Він – колишній старший старшина ВМС США, який спеціалізується на військово-морській криптології.

Ненс є всесвітньо визнаним експертом з боротьби з тероризмом, який брав участь у розвідувальних операціях на Балканах, Близькому Сході та у країнах Африки.