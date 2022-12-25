Триває триста п’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби росіяни завдали ракетного удару по району Куп’янська Харківської області. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Водночас загроза ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Так, на Сіверському напрямку ворог обстріляв позиції Сил оборони в районах населених пунктів Винторівка, Манухівка, Рижівка та Ворожба Сумської області.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка та Вільхуватка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого ураження з танків та артилерії зазнали райони понад 25 населених пунктів.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти обстріляли райони понад 20 населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку противник завдав вогневого впливу по районах Вугледара, Великої Новосілки та Времівки на Донеччині.

На Запорізькому напрямку зафіксовано ворожі обстріли поблизу понад 20 населених пунктів. Серед них – Гуляйполе, Червоне, Степове, Малі Щербаки, Щербаки і Чарівне Запорізької області Та Нікополь – Дніпропетровської.

У пресслужбі Генштабу зауважили, що російські окупанти, з метою залякування, продовжують хаотичні обстріли цивільних у звільнених містах та селах вздовж правого берега річки Дніпро.

Зокрема систематичних мінометних обстрілів зазнає місто Берислав Херсонської області. Також від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсон, Республіканець, Тягинка, Зеленівка, Інженерне, Антонівка, Садове і Велетенське. Є постраждалі серед мирних жителів.

Підтверджено ураження живої сили та техніки загарбників у попередні дні. Так, в Донецькій області, знищено 4 самохідні артилерійські установки 2С7 “Піон”. А в районі Забариного Херсонської області уражено штаб окупантів, де проводилась нарада офіцерів південного військового округу збройних сил російської федерації. В результаті – до 70 військовослужбовців отримали поранення. Кількість загиблих уточнюється”, – йдеться у зведенні Генштабу.

Окрім цього, авіація Сил оборони протягом доби завдала 2 удари по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління та район зосередження живої сили противника.