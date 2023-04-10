В РФ губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що у Курську з міркувань безпеки скасовано військовий парад на "День перемоги" 9 травня. Він уточнив, що це пов'язано з позицією оперштабу регіону, який минулого тижня вирішив посилити "антитерористичні заходи".

Про це інформують росЗМІ.

Російський губернатор пообіцяв згодом повідомити, в якому форматі і де саме проходитимуть акції так званого “безсмертного полку”.

“Спільно з федеральними колегами, які забезпечують безпеку на території регіону, ухвалено рішення військовий парад на території Курської області 9 травня не проводити, враховуючи поточну ситуацію”, – сказав губернатор.

“Жовтий” (високий) рівень терористичної небезпеки на території Курської області діє з 11 квітня 2022 року.

Раніше парад 9 травня скасували у Білгородській області. Так, тамтешній губернатор В’ячеслав Гладков пояснював це небажанням “провокувати супротивника”.

“Параду не буде, щоб не провокувати супротивника великою кількістю скупчення техніки та військовослужбовців у центрі Білгорода”, – сказав він.

Гладков додав, що влада регіону продовжує також обговорення доцільності святкового салюту та проведення так званого “безсмертного полку”.

На тлі повномасштабної війни Росії проти України на території Курської, Білгородської та Брянської областей, що межують з Україною, часто повідомляють про “бавовну”.

Водночас речник президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що у Москві парад на 9 травня поки що мають намір проводити згідно з планом, проте на ньому діятимуть посилені заходи безпеки.