Триває двісті п’ятдесят дев’ята доба протистояння українського народу повномасштабному російському воєнному вторгненню. Протягом доби ворог завдав 8 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснив більше 4 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Ударів противника зазнали райони понад 15 населених пунктів Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, Сумської областей.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Республіка Білорусь й надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, приймає та розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для підготовки. Триває формування спільного російсько-білоруського угруповання військ. Зберігається загроза завдання ударів противником та застосування ударних БпЛА з території та повітряного простору Республіки Білорусь. На інших напрямках ворог здійснював обстріли, зокрема:

на Сіверському напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Новомиколаївка й Уланове Сумської області. Також ворог задіяв ударний БпЛА;

напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Новомиколаївка й Уланове Сумської області. Також ворог задіяв ударний БпЛА; на Слобожанському напрямку – з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Григорівка і Колодязне. Застосовано ударний БпЛА;

напрямку – з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Григорівка і Колодязне. Застосовано ударний БпЛА; на Куп’янському та Лиманськом у напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Куп’янськ та Білогорівка;

та у напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Куп’янськ та Білогорівка; на Бахмутськом у напрямку – з танків і всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Опитне, Нью-Йорк та Південне;

у напрямку – з танків і всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Опитне, Нью-Йорк та Південне; на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Кам’янка, Веселе та Новобахмутівка;

напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Кам’янка, Веселе та Новобахмутівка; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Времівка і Кам’янське;

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Крім того, ворог продовжував вести повітряну розвідку, активно застосовуючи БпЛА. Здійснив понад 50 вильотів.

У мобілізованих російських громадян, які проходять підготовку в Курській та Брянській областях, суттєво погіршується морально-психологічний стан через відмінність картинки російської пропаганди від дійсної ситуації, нелюдські умови перебування та відсутність обіцяних виплат.

Російським підрозділам, які проходять підготовку в районі міста Барановичі Брестської області, видано застарілі зброю та майно – металеві шоломи зразка Другої світової війни та засоби захисту періоду 60-70 років минулого сторіччя. Крім того, значна частина стрілецької зброї, а саме автоматів АК-74, у неробочому стані через погані умови зберігання.

За уточненою інформацією, з міста Сєверодонецьк Луганської області російські окупанти вивозять награбоване майно та викрадені автомобілі. Мародерство відбувається під прикриттям і в супроводі представників окупаційних так званих органів державної безпеки.