У Київській області рятувальники знешкодили майже 21 800 вибухонебезпечних предметів. Їх виявили після того, як російські війська звільнили населені пункти.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у Telegram.

Лише за минулу добу фахівці знешкодили 360 вибухонебезпечних предметів, а за весь час – 21 789. Під час робіт оглядали населені пункти Бучанського району. Серед них обстежили Бучу, села Кочали, Мірча, Мощун, смт Гостомель, с.Здвижівка, м.Ірпінь, села Шпитки, Любимівка, Наливайківка, Раска, Поташня, Гаврощина, Шибене, Нове Залісся.

Зокрема роботи велися в селі Русанів, Підліссі, Світильні, Першому Травні, Зорі, Семиполки, Богданівки, Великій Димерці, Лук’янівці та Мокрець Броварського району. Також рятувальники виявляли небезпечні предмети в смт Іванків, Димері, селі Гута Межигірська, Литвинівці, Нових Петрівках, Лютежі, Сидоровичах та у Розважі.

Роботи з пошуків вибухівок та мін тривають. Місцевих жителів поки не закликали повертатися до повсякденного життя та звільнених від окупації населених пунктів.