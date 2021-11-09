Про це повідомляє британське видання The Economist.

SARS-CoV-2 – вірус, який викликає COVID-19, має єдину мету: вижити, знаходячи нових хазяїв для зараження. Оскільки холодна погода змушує все більше людей залишатися вдома, а повсякденне життя тільки почало наближатися до нормального, вірус знову загрожує Європі.

4 листопада Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попередила, що в 53 країнах Європи та Центральної Азії – двох регіонах, де хвороба забрала життя 1,4 мільйона, згідно з офіційними даними, хоча наша оцінка надлишку смертей свідчить про те, що ця цифра є приблизно на 70% вище — до 1 лютого Covid може вбити ще 500 000 людей. На більшій частині континенту швидко зростає кількість випадків захворювання. У Німеччині 4 листопада кількість заражених за добу перевищила історичний максимум. Уряд Нідерландів посилив обмеження того ж тижня, намагаючись придушити зростання кількості випадків.

У Східній Європі ситуація ще гірша. Захворюваність у Румунії на 15% перевищує пік минулого року. Також страждають Естонія, Латвія та Литва: за останній місяць кількість випадків зросла на 70%. Протягом останніх 28 днів на Європейський Союз припадає 21% загальної кількості випадків, у порівнянні з 9% два місяці тому.

Зараз також стрімко зростає смертність від ускладнень, спричинених коронавірусом. Протягом останніх 14 днів у Європі померло 49 000 осіб, що на 59% більше, ніж місяць тому, і лише на третину нижче піку, досягнутого в січні. Близько двох третин смертей за останні два тижні припали на Східну Європу, де рівень вакцинації значно нижчий, ніж у Західній Європі. Завдяки вищим показникам вакцинації, смертність у Західній Європі залишається вдвічі меншою за січень. Одначе, політики стурбовані тим, що зниження ефективності вакцини, особливо серед людей похилого віку, призведе до збільшення кількості смертей, якщо не буде проведена ревакцинація.

Деякі країни залишаються розслабленими. Попри те, що кількість смертей у Великій Британії досягла восьмимісячного максимуму, її уряд каже, що йому не потрібно виконувати свій зимовий “план Б”. Він передбачає обов’язкове носіння масок і перехід на дистанційну форму роботи.