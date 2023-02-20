Про це йдеться в Twitter Міноборони Великої Британії.

За даними британської розвідки, Росія продовжує вести кілька напрямків наступу на сході України: Вугледар, Кремінна та Бахмут. Повідомляється, що кількість постраждалих залишається високою, особливо в Бахмуті та Вугледарі.

Зокрема, “елітні” 155-та та 40-та бригади морської піхоти зазнали дуже великих втрат у Вугледарі проте, ймовірно, боєздатні.

Зазначено, що цілком можливо, що Росія стверджуватиме про захоплення Бахмута на тлі наближення річниці повномасштабного вторгнення в Україні, незалежно від реальної ситуації на тому напрямку. Наголошено, якщо весняний наступ Росії нічого не принесе, то напруга в керівництві РФ, ймовірно, посилиться.