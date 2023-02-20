Про це йдеться в Twitter Міноборони Великої Британії.
За даними британської розвідки, Росія продовжує вести кілька напрямків наступу на сході України: Вугледар, Кремінна та Бахмут. Повідомляється, що кількість постраждалих залишається високою, особливо в Бахмуті та Вугледарі.
Зокрема, “елітні” 155-та та 40-та бригади морської піхоти зазнали дуже великих втрат у Вугледарі проте, ймовірно, боєздатні.
Зазначено, що цілком можливо, що Росія стверджуватиме про захоплення Бахмута на тлі наближення річниці повномасштабного вторгнення в Україні, незалежно від реальної ситуації на тому напрямку. Наголошено, якщо весняний наступ Росії нічого не принесе, то напруга в керівництві РФ, ймовірно, посилиться.
- Повітряні кулі з кутовими відбивачами, ймовірно, представляють собою нову тактику Росії, щоб отримати інформацію про українські системи ППО та змусити військових витратити цінні запаси ракет та боєприпасів.
- За даними російського опитування, проведеного у грудні 2022 року, 52% громадян РФ мали друзів або родичів, які брали участь у широкомасштабній війні проти України.
- З початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну російська армія та сили приватної військової компанії “Вагнер”, ймовірно, втратили до 200 тисяч осіб, з яких близько 60 тисяч убитими.
- Нині російська армія стала втрачати найбільше особового складу від початку широкомасштабного вторгнення. Пріоритетом ЗС РФ залишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.