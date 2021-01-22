Під час аудиту у Національному інституті раку виявили нестачу лікарських засобів та іншого майна загальною вартістю понад 10 млн гривень. У розкраданні підозрюють співробітника.

Про це повідомили у пресслужбі НІР та прокуратурі Києва.

НІР інформує, що торік у травні новопризначений в.о. директора Олександр Яцина ініціював загальний аудит аптечного складу. За результатами виявили нестачу медпрепаратів та медзасобів, про що проінформували правоохоронні органи. Там відкрили кримінальне провадження та підтвердили збитки, оцінивши їх у понад 10 млн гривень.

Про підозру у розкраданні майна лікарні повідомили неназваній “матеріально-відповідальній особі” інституту. За версією слідства, співробітник привласнював майно НІР у змові з невідомими особами впродовж минулого та позаминулого років.

“Підозрюваний, отримавши на відповідальне зберігання лікарські засоби, серед яких інструменти та прилади для проведення хірургічних втручань, а також інші матеріальні цінності, діючи у змові з невстановленими особами, упродовж 2019-2020 років неодноразово вчиняв їх привласнення”, — інформує прокуратура.

Його дії кваліфікували за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення лікарських засобів та інших матеріальних цінностей в особливо великих розмірах). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.