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«З нами ЄС буде міцнішим»: після промови Зеленського члени Європарламенту аплодували стоячи

Президент Володимир Зеленський виступив перед депутатами Європарламенту, наголосивши, що українці захищають свою землю ціною власного життя. Промова відбулася у відеоформаті, оскільки голова держави не покидає Україну.

Вівторок, 1 березня 2022, 15:42
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Про це повідомлялось під час прямого ефіру “5 каналу”.

Президент наголосив під час промови, що Україна бореться за права за свободу, просто за бажання бути рівними. Українці багато років прагнули приєднатися до ЄС і не зупиняються наразі, коли найміцніші, найсильніші, надзвичайні громадяни залучені на війні проти окупанта.

“Є такий вираз “Український вибір Європи”. Це до чого ми прагнули, йшли і йдемо. Я дуже хочу, щоб звучало від вас до нас, вибір Європою України”, – зазначив він.

Зеленський зазначив, що через злочинні дії РФ сьогоднішній ранок у Харкові виявився трагічним. Місто, де найбільша кількість університетів в країні, зазнало ракетних ударів. На площі Свободи у Харкові зазвичай збиралася молода, яскрава та розумна молодь.

“Ми боремося просто за свою землю і свободу. І повірте мені, попри те, що всі великі міста заблоковані, ніхто в нашу свободу і державу не зайде. Кожна площа, якби вона не називалася, вона буде називатися площею Свободи. Ніхто не зламає нас. Ми сильні. Ми українці”, — наголосив президент.

Президент засудив наратив президента-агресора Володимира Путіна, що наразі в країні “спецоперація” та окупанти б’ють лише по військовій інфраструктурі. Через злочини проти людства, скоєні російською армією, вже загинули щонайменше 16 дітей.

“Де наші діти? На яких вони військових заводах працюють? На яких ракетах вони? Може вони в танках їздять? 16 дітей ти вбив!”, — зазначив він.

Український народ показав, що бореться за свої і права, свободу, життя, виживання. За його словами, ми боремося також за те, щоб бути рівноправними членами Європи.

“Сьогодні ми всім показуємо, що ми такі є. З нами ЄС буде міцнішим. Без вас Україна буде самотньою Ми довели свою силу, довели, що ми, як мінімум, такі самі як ви. Доведіть, що ви разом з нами. Що ви нас не відпускаєте. Що ви дійсно європейці”, — резюмував промову Зеленський, після чого Європарламент став аплодувати стоячи.

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