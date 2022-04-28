Про це повідомила Маріупольська міська рада.
У місті температура повітря сягає 20 градусів тепла. Невдовзі можуть спалахнути потужні та смертоносні епідемії. Вони пов’язані з тим, що у місті не працюють централізоване водопостачання та каналізація. Ситуацію погіршує розкладання тисяч трупів під завалами.
У місті спостерігається катастрофічний брак питної води та їжі. Окупанти не забезпечують населення продуктами, водою та медикаментами на необхідному рівні.
Загарбники продовжують блокувати усі спроби евакуації. Тим самим вони наражають людей на загибель, оскільки зараз “в зруйнованому Маріуполі – середньовічні умови життя”.
“Потрібна негайна та повна евакуація”, – зазначає мер Маріуполя Вадим Бойченко.
- Нагадаємо, окупанти завдали близько 50 авіаударів по Маріуполю. Окупаційні війська проти захисників “Азову” та мирних жителів застосували велику кількість фосфорних бомб.
- У заблокованому російськими військами Маріуполі готується масштабна політична провокація зі спробою залучити деяких західних журналістів. З цією метою для лояльних представників іноземних ЗМІ на 28 квітня міністерство оборони РФ планує так званий “престур”.
- Дівчата, яким вдалось виїхати з заблокованого Маріуполя, поділились пережитим з перших днів вторгнення. Їхні рідні та ще дуже багато сімей із дітьми перебувають у місті. Вони закликали допомогти визволити людей із заблокованого міста.
- Також на супутникових знімках на території цвинтаря в тимчасово окупованому російськими військовими селищі Старий Крим виявили вириті траншеї. Це вже третя братська могила поблизу Маріуполя. Попередні виявили у селах Мангуш та Виноградне.