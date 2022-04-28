Жителі Маріуполя з настанням тепла ризикують опинитися в додатковій небезпеці. Через вищу температуру повітря у місті підвищуються ризики захворіти на холеру, дизентерію та кишкову паличку.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

У місті температура повітря сягає 20 градусів тепла. Невдовзі можуть спалахнути потужні та смертоносні епідемії. Вони пов’язані з тим, що у місті не працюють централізоване водопостачання та каналізація. Ситуацію погіршує розкладання тисяч трупів під завалами.

У місті спостерігається катастрофічний брак питної води та їжі. Окупанти не забезпечують населення продуктами, водою та медикаментами на необхідному рівні.

Загарбники продовжують блокувати усі спроби евакуації. Тим самим вони наражають людей на загибель, оскільки зараз “в зруйнованому Маріуполі – середньовічні умови життя”.

“Потрібна негайна та повна евакуація”, – зазначає мер Маріуполя Вадим Бойченко.