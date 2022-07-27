Про це посол ЄС зазначив у Twitter.

“Вітаємо Андрія Костіна з призначенням на посаду генпрокурора. Делегація і я особисто тісно співпрацювали з ним щодо судової реформи. Ми продовжимо співпрацювати у розслідуванні воєнних злочинів РФ. І з нетерпінням очікуємо на якнайшвидше призначення глави САП”, – зауважив Маасікас.

Congratulate Andryi Kostin on his nomination to the post of Prosecutor General of 🇺🇦. @EUDelegationUA and myself cooperated closely with him on the justice reform. Will continue by cooperating on Russian war crimes. And, looking forward to the nomination of the SAPO Head soon. — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) July 27, 2022

Довідка. Андрій Костін — юрист, співзасновник та директор Адвокатської компанії “Право”. У 2019 році його обрали народним депутатом 9 скликання від партії “Слуга народу”. У 2021 році Костін брав участь у конкурсі на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), але не пройшов співбесіду. Такі громадські організації, як Центр протидії корупції, Фундація DEJURE, Автомайдан та Трансперенсі Інтернешнл Україна не рекомендували кандидатуру Костіна. Андрій Костін відповідальний у парламенті за судову реформу.

Конкурсна комісія з обрання керівника САП після обговорень та низки голосувань за проєкт рішень щодо затвердження результатів конкурсу та переможців завершила засідання, так і не затвердивши результатів конкурсу, за якими детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів для зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк отримав 229 балів для зайняття посади заступника керівника САП.

Голова комісії заявила, що надсилала до Офісу генпрокурора документи на підтвердження проходження перевірки кандидатур, але відповіді поки що не отримала.

Пропозиція спричинила бурхливе обговорення, зокрема щодо потреби у підтвердженні форми допуску переможців, яке тривало досить довго. Представники міжнародної громадськості комісії просили про голосування щодо затвердження переможця конкурсу без надсилання на погодження до Офісу генпрокурора.

Переможці конкурсу є, але технічно шляхом голосування не затверджено результатів конкурсу.

3 лютого конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) втретє не затвердила результати конкурсу. Відповідно до найбільшої кількості балів перемогу на конкурсі отримав детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко.

19 липня Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) затвердила результати. Очільником структурного підрозділу стане Олександр Клименко, детектив Національного антикорупційного бюро (НАБУ), який набрав найбільшу кількість балів.