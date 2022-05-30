«Із незрозумілих причин» Україна відмовилася від стягнення з РФ за анексований Крим – Зеркаль

6 місяців тому стало відомо, що українська влада відмовилася від стягнення майнових претензій з РФ за анексію території АР Крим у Європейському суді з прав людини. За приблизними розрахунками, Україна втратила через його окупацію $135 млрд.

Про це заявила радниця міністра енергетики України, дипломатка Лана Зеркаль на Київському безпековому форумі.

Відповідаючи на запитання щодо стягнення компенсацій із РФ на користь України через завдану матеріальну шкоду через повномасштабне російське вторгнення, вона зауважила, що Україна раніше вже відмовилася від стягнення майнових компенсацій із РФ за раніше анексований Крим.

“На жаль, міжнародне право не настільки розвинене, як інші галузі права. Ми знаємо це, оскільки проходили всі позови, які були проти РФ в рамках Європейського суду з прав людини, де ми також розраховували колись отримати великі компенсації за втрати, котрих зазнали у Криму і на Донбасі. Водночас, наскільки я знаю, зараз ми взагалі відмовились від майнових претензій, і наразі йдеться просто про порушення прав в Європейському суді з прав людини”, – зазначила Зеркаль.

Дипломатка уточнила, що їй невідомі причини такої “щедрості” з боку української влади.

Раніше Зеркаль наголосила, що для отримання репарацій навіть вироки судів непотрібні, натомість достатньо резолюції Ради безпеки ООН.