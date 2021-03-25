Про це він сказав в коментарі #Буквам.
Водночас за словами експерта, ушпиталення дещо сповільнюються, проте кількість виписаних не наздоганяє ці показники – ушпиталення стабільно на чверть переважають виписки.
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За сумарними показниками, які включають кількість виявлених випадків, кількість та зростання ушпиталень, завантаженість ліжок із киснем – понад 50% областей можуть стати червоними вже наступного тижня.
“Уряд змінив підхід до адаптивного карантину і почав реагувати на спалахи на рівні громад. Якщо в ОТГ за тиждень є понад 70 випадків і зростання становить понад 50%, то регіональна комісія має посилити карантин у цій громаді. Така додаткова реакція впроваджується в помаранчевих регіонах”, – пояснив фахівець.
Помаранчевими або червоними зараз є всі області, крім Херсонської.
За його словами, жорсткість адаптивного карантину може стати заміною національного локдауну.
- Раніше міністр охорони здоров’я України Максим Степанов раніше заявляв, що зараз немає необхідності запроваджувати загальнонаціональний локдаун (жорсткий карантин) через ситуацію з коронавірусом COVID-19.
- Столиця України – Київ та Одеська область з вівторка, 23 березня, офіційно перейшли до “червоної” зони карантину.
- 22 березня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій запровадила “червоний” рівень епіднебезпеки у ще двох областях України — Сумській та Київській.