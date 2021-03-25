За останні три тижні смертність від COVID-19 сягнула піку попередньої хвилі, яка була восени, і далі зростає. Новий максимум – 362 померлих за добу. Старший дослідник Київської школи економіки Юрій Ганиченко вважає, що з такими темпами уряду доведеться найближчим часом запровадити локдаун.

Про це він сказав в коментарі #Буквам.

Водночас за словами експерта, ушпиталення дещо сповільнюються, проте кількість виписаних не наздоганяє ці показники – ушпиталення стабільно на чверть переважають виписки.

За сумарними показниками, які включають кількість виявлених випадків, кількість та зростання ушпиталень, завантаженість ліжок із киснем – понад 50% областей можуть стати червоними вже наступного тижня.

“Уряд змінив підхід до адаптивного карантину і почав реагувати на спалахи на рівні громад. Якщо в ОТГ за тиждень є понад 70 випадків і зростання становить понад 50%, то регіональна комісія має посилити карантин у цій громаді. Така додаткова реакція впроваджується в помаранчевих регіонах”, – пояснив фахівець.

Помаранчевими або червоними зараз є всі області, крім Херсонської.

За його словами, жорсткість адаптивного карантину може стати заміною національного локдауну.