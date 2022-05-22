У заблокованому та тимчасово окупованому місті Маріуполь окупанти планують з нового навчального року повністю русифікувати навчання, впровадивши свої стандарти.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

У межах “адаптації” до переходу на російські програми у школах будуть викладати усього три предмети: російську мову та літературу; історію РФ й математику.

Окрім цього, Денісова зауважила, що загарбники також влаштували “організаційно-методичне” зібрання вчителів, яких примушують до співпраці в освітньому процесі.

Незгодним погрожують “негативними” наслідками — від “фільтраційних таборів” до обмеження “гуманітарної допомоги”.

Омбудсменка нагадала, що залучення дітей до навчання поблизу зони активних бойових дій несе пряму загрозу їхньому життю та безпеці та є прямим порушенням статті 38 Конвенцією ООН про права дитини.

“Нав’язування освіти країни-окупанта суперечить статті 29 Конвенції ООН про права дитини, яка встановлює, що освіта дитини має бути спрямована на виховання поваги до батьків дитини, її культурної самобутності, мови і національних цінностей країни, в якій дитина проживає, країни її походження”, – зазначила Денісова.

Вона звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень РФ прав дитини в Україні.