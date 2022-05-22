Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook.
У межах “адаптації” до переходу на російські програми у школах будуть викладати усього три предмети: російську мову та літературу; історію РФ й математику.
Окрім цього, Денісова зауважила, що загарбники також влаштували “організаційно-методичне” зібрання вчителів, яких примушують до співпраці в освітньому процесі.
Незгодним погрожують “негативними” наслідками — від “фільтраційних таборів” до обмеження “гуманітарної допомоги”.
Омбудсменка нагадала, що залучення дітей до навчання поблизу зони активних бойових дій несе пряму загрозу їхньому життю та безпеці та є прямим порушенням статті 38 Конвенцією ООН про права дитини.
“Нав’язування освіти країни-окупанта суперечить статті 29 Конвенції ООН про права дитини, яка встановлює, що освіта дитини має бути спрямована на виховання поваги до батьків дитини, її культурної самобутності, мови і національних цінностей країни, в якій дитина проживає, країни її походження”, – зазначила Денісова.
Вона звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень РФ прав дитини в Україні.
- Нагадаємо, російські військові викрадають мешканців тимчасово окупованого Херсона, які активно висловлюють проукраїнську позицію.
- Наразі за приблизними даними у фільтраційних таборах в Безіменному та Козацькому Новоазовського району Донецької області перебувають майже 4 тисячі чоловіків.
- Російські бойовики продовжують масово вивозити з Маріуполя чоловіків до фільтраційних таборів. Там шириться інформація про те, що чоловіків готують до мобілізації в армію так званої “ДНР”.
- Російські солдати вкотре порушують Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими: окупанти змушують полонених українських військових працювати у захопленій частині Луганської області.