З нового року РФ може скоротити видобуток нафти на 7%

Про це повідомляє CNN.
РФ вперше окреслили конкретну погрозу скорочення видобутку.
Ми готові частково скоротити видобуток, і це може статися, скажімо, на початку наступного року ми можемо скоротити 500 – 700 тис. барелів на добу, для нас це приблизно 5-6, 5-7%. Це незначна сума, одначе ризики є”, – сказав Новак.
Це скорочення видобутку може бути необхідним, – сказав Новак, оскільки готується президентський указ, який містить заборону на постачання нафти та нафтопродуктів до країн, які встановлюють обмеження цін.
Тим часом ціни на нафту Brent зросли на 3,6%, зафіксувавши найвищий рівень за три тижні.
Раніше цього місяця Європейський Союз разом із G7 та Австралією схвалили обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Європейський Союз також забороняє імпорт російської сирої нафти морем, щоб обмежити доходи Кремля.
Згодом стало відомо, що морські постачання нафти з Росії обвалилися в перший повний тиждень санкцій G7, спрямованих на обмеження доходів Москви через її повномасштабне вторгнення до України.
Обсяг російської нафти, яка постачається до ЄС, тепер знизиться на 90%.
Обсяг сирої нафти на суднах, що прямують до Китаю, Індії та Туреччини, трьох країн, які виявилися єдиними значними покупцями переміщених російських постачань, а також обсяги на суднах, які ще не вказали кінцевий пункт призначення, впали за чотири тижні, до 16 грудня, в середньому до 2,53 мільйона барелів на день. Хоча це більш ніж у чотири рази перевищує обсяг, поставлений за чотири тижні безпосередньо перед вторгненням Росії в Україну наприкінці лютого, це вперше за п’ять тижнів, що кількість впала. Впали також надходження до військової скарбниці Кремля.
Зауважимо, що у Кремлі вкотре за цей рік кардинально помилилися щодо оцінки ситуації. Прогнози, згідно з якими запровадження 5 грудня ембарго Євросоюзу та стелі цін G7 на нафту з Росії призведуть до різкого зростання нафтових котирувань, не виправдалися.
Флагман російської сирої нафти, марка Urals, цього місяця так і продавалася з великими знижками – після рішення ЄС щодо заборони імпорту з РФ, тоді як домінуючий покупець, Індія, купувала барелі за ціною значно нижче 60 доларів, узгодженої Заходом.
- 7 вересня ціни на нафту знизилися на мінімальний рівень за останні кілька місяців. Вартість нафти марки Brent вперше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну впала нижче 90 доларів (до 89,73) за барель, знизившись на 3,4%, а американська West Texas Intermediate (WTI) торгувалася цього дня за найнижчою ціною січня – 83,65 долара, що становить падіння на 3,8%.
- Моніторинговий комітет ОПЕК+ домовився щодо скорочення видобутку нафти. Вони узгодили зменшення на 2 млн барелів на добу.
- У середині вересня Сполучені Штати, Європейський Союз та країни “Великої сімки” ввели заборону на перевезення російської нафти і нафтопродуктів морем.
- Іран прагне заповнити порожнечу, залишену РФ на європейському нафтовому ринку, якщо близькосхідна країна зможе укласти угоду зі світовими державами щодо своєї ядерної програми.
- За інформацією ЗМІ, РФ готує проєкт указу, яким заборонить продаж нафти державам, які встановлять обмеження цін на цю сировину.