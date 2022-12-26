З нового року РФ може скоротити видобуток нафти на 7%

Віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що Москва може прийняти рішення щодо скорочення видобутку нафти на 5-7% вже на початку наступного року.

Про це повідомляє CNN.

РФ вперше окреслили конкретну погрозу скорочення видобутку.

Ми готові частково скоротити видобуток, і це може статися, скажімо, на початку наступного року ми можемо скоротити 500 – 700 тис. барелів на добу, для нас це приблизно 5-6, 5-7%. Це незначна сума, одначе ризики є”, – сказав Новак.

Це скорочення видобутку може бути необхідним, – сказав Новак, оскільки готується президентський указ, який містить заборону на постачання нафти та нафтопродуктів до країн, які встановлюють обмеження цін.

Тим часом ціни на нафту Brent зросли на 3,6%, зафіксувавши найвищий рівень за три тижні.

Раніше цього місяця Європейський Союз разом із G7 та Австралією схвалили обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Європейський Союз також забороняє імпорт російської сирої нафти морем, щоб обмежити доходи Кремля.

Згодом стало відомо, що морські постачання нафти з Росії обвалилися в перший повний тиждень санкцій G7, спрямованих на обмеження доходів Москви через її повномасштабне вторгнення до України.

Обсяг російської нафти, яка постачається до ЄС, тепер знизиться на 90%.

Обсяг сирої нафти на суднах, що прямують до Китаю, Індії та Туреччини, трьох країн, які виявилися єдиними значними покупцями переміщених російських постачань, а також обсяги на суднах, які ще не вказали кінцевий пункт призначення, впали за чотири тижні, до 16 грудня, в середньому до 2,53 мільйона барелів на день. Хоча це більш ніж у чотири рази перевищує обсяг, поставлений за чотири тижні безпосередньо перед вторгненням Росії в Україну наприкінці лютого, це вперше за п’ять тижнів, що кількість впала. Впали також надходження до військової скарбниці Кремля.