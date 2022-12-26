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З нового року РФ може скоротити видобуток нафти на 7%

Віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що Москва може прийняти рішення щодо скорочення видобутку нафти на 5-7% вже на початку наступного року.

Понеділок, 26 грудня 2022, 18:26
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Про це повідомляє CNN.

РФ вперше окреслили конкретну погрозу скорочення видобутку.

Ми готові частково скоротити видобуток, і це може статися, скажімо, на початку наступного року ми можемо скоротити 500 – 700 тис. барелів на добу, для нас це приблизно 5-6, 5-7%. Це незначна сума, одначе ризики є”, – сказав Новак.

Це скорочення видобутку може бути необхідним, – сказав Новак, оскільки готується президентський указ, який містить заборону на постачання нафти та нафтопродуктів до країн, які встановлюють обмеження цін.

Тим часом ціни на нафту Brent зросли на 3,6%, зафіксувавши найвищий рівень за три тижні.

Раніше цього місяця Європейський Союз разом із G7 та Австралією  схвалили обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Європейський Союз також забороняє імпорт російської сирої нафти морем, щоб обмежити доходи Кремля.

Згодом стало відомо, що морські постачання нафти з Росії обвалилися в перший повний тиждень санкцій G7, спрямованих на обмеження доходів Москви через її повномасштабне вторгнення до України.

Обсяг російської нафти, яка постачається до ЄС, тепер знизиться на 90%.

Обсяг сирої нафти на суднах, що прямують до Китаю, Індії та Туреччини, трьох країн, які виявилися єдиними значними покупцями переміщених російських постачань, а також обсяги на суднах, які ще не вказали кінцевий пункт призначення, впали за чотири тижні, до 16 грудня, в середньому до 2,53 мільйона барелів на день. Хоча це більш ніж у чотири рази перевищує обсяг, поставлений за чотири тижні безпосередньо перед вторгненням Росії в Україну наприкінці лютого, це вперше за п’ять тижнів, що кількість впала. Впали також надходження до військової скарбниці Кремля.

Зауважимо, що у Кремлі вкотре за цей рік кардинально помилилися щодо оцінки ситуації. Прогнози, згідно з якими запровадження 5 грудня ембарго Євросоюзу та стелі цін G7 на нафту з Росії призведуть до різкого зростання нафтових котирувань, не виправдалися.

Флагман російської сирої нафти, марка Urals, цього місяця так і продавалася з великими знижками – після рішення ЄС щодо заборони імпорту з РФ, тоді як домінуючий покупець, Індія, купувала барелі за ціною значно нижче 60 доларів, узгодженої Заходом.

Теги: NAFTA, заяви рф, ринок нафти, російська нафта, скорочення видобутку, ціни на нафту

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