Сьогодні вранці, 5 серпня, з одеського порту "Чорноморськ" вирушив перший караван суден. Три балкери, завантажені українською кукурудзою, відправились до трьох країн світу.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Посадовець зауважив, що сьогоднішній караван відновив судноплавство з порту “Чорноморськ”.

З нього вийшло три балкери – NAVI STAR, ROJEN та POLARNET – на борту яких, загалом, знаходиться 57 000 тонн української кукурудзи. Її відправили до Туреччини, Великої Британії та Ірландії.

Кубраков наголосив, що сподівається на дотримання безпекових гарантій для суден, які вирушають з українських портів та на те, що експорт продовольства з України морським шляхом знову стане стабільним.

“Для цього плануємо забезпечити здатність портів обробляти понад 100 суден на місяць. Хоча “зерновий коридор” уже запрацював на вихід, нашою ціллю є повноцінна робота портів в обидва напрямки. Ми отримуємо заявки судновласників, які готові заходити в наші порти під завантаження і перший захід очікується вже завтра. Наша ціль – 3 та більше млн тонн експорту агропродукції щомісяця з портів “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний”, – написав міністр.

Він резюмував, що це потрібно не лише економіці України, а й цілому світу. За словами Кубракова, чим раніше Україна зможе вивезти 20 000 000 тонн минулорічного врожаю та почати експорт вже нового врожаю, тим швидше стабілізується продовольча ситуація у світі.