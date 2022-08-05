Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
Посадовець зауважив, що сьогоднішній караван відновив судноплавство з порту “Чорноморськ”.
З нього вийшло три балкери – NAVI STAR, ROJEN та POLARNET – на борту яких, загалом, знаходиться 57 000 тонн української кукурудзи. Її відправили до Туреччини, Великої Британії та Ірландії.
Кубраков наголосив, що сподівається на дотримання безпекових гарантій для суден, які вирушають з українських портів та на те, що експорт продовольства з України морським шляхом знову стане стабільним.
“Для цього плануємо забезпечити здатність портів обробляти понад 100 суден на місяць. Хоча “зерновий коридор” уже запрацював на вихід, нашою ціллю є повноцінна робота портів в обидва напрямки. Ми отримуємо заявки судновласників, які готові заходити в наші порти під завантаження і перший захід очікується вже завтра. Наша ціль – 3 та більше млн тонн експорту агропродукції щомісяця з портів “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний”, – написав міністр.
Він резюмував, що це потрібно не лише економіці України, а й цілому світу. За словами Кубракова, чим раніше Україна зможе вивезти 20 000 000 тонн минулорічного врожаю та почати експорт вже нового врожаю, тим швидше стабілізується продовольча ситуація у світі.
- Нагадаємо, що 22 липня Росія погодилася на угоду за посередництва ООН і Туреччини, яка дозволить Україні експортувати її зерно, підкреслюючи очевидну стурбованість Путіна громадською думкою в країнах, що розвиваються.
- Однак наступного ж ранку, 23 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Одеському морському торговому порту.
- Та попри це, перша партія українського зерна, яке відправили після підписання угоди, може прибути в Стамбул 3 серпня.
- 3 серпня українські та турецькі офіційні особи заявили, що перша партія зерна з України, яку вивезли з Одеського порту після підписання “зернової угоди”, вже пройшла перевірку Спільного координаційного центру у Стамбулі.