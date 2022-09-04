З одеських портів вирушили 13 суден. З початку "зернової угоди" це найбільший караван з українською продукцією.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури.

Судна вирушили з портів “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний”. З першого порту вирушили два, з другого п’ять та з останнього — шість.

Судна перевозять 282 500 тонн української агропродукції. Товари прямують до восьми країн.

“У ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 86 суден вирушили із українських портів з пунктами призначення в 19 країнах світу. На їх борту 2 млн тонн агропродукції”, — йдеться у повідомлені.

Зазначимо, що зернову угоду реалізували 22 липня. Утім не пройшло доби після підписання угоди як російські окупанти завдали ракетного удару по одеському порту. Після цього атак на цю інфраструктуру не відбувалося.