Про це повідомило Міністерство інфраструктури.
Судна вирушили з портів “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний”. З першого порту вирушили два, з другого п’ять та з останнього — шість.
Судна перевозять 282 500 тонн української агропродукції. Товари прямують до восьми країн.
“У ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 86 суден вирушили із українських портів з пунктами призначення в 19 країнах світу. На їх борту 2 млн тонн агропродукції”, — йдеться у повідомлені.
Зазначимо, що зернову угоду реалізували 22 липня. Утім не пройшло доби після підписання угоди як російські окупанти завдали ракетного удару по одеському порту. Після цього атак на цю інфраструктуру не відбувалося.
- 22 липня Росія погодилася на угоду за посередництва ООН і Туреччини, яка дозволить Україні експортувати її зерно, підкреслюючи очевидну стурбованість Путіна громадською думкою в країнах, що розвиваються.
- 5 серпня з одеського порту “Чорноморськ” вирушив перший караван суден. Три балкери, завантажені українською кукурудзою, відправились до трьох країн світу.