Про це повідомляється на сайті Олімпіади-2024.
Організаційний комітет Олімпійських ігор у Парижі опублікував список видів спорту, які будуть представлені на турнірі. У списку не знайшлось місця для карате.
Цього року карате дебютувало на Олімпіаді в Токіо. Українці вдало виступили у цій дисципліні та завоювали 2 нагороди. Анжеліка Терлюга виборола срібло, а Станіслав Горуна – бронзу.
Але успішний досвід не переконав організаторів Парижа-2024 зберегти карате в олімпійській програмі.
Окрім карате, у програмі Ігор-2024 відсутні бейсбол та софтбол. Зате з’явиться інший новий вид спорту – брейкданс.
Олімпіада в Парижі повинна пройти з 26 липня по 11 серпня 2024 року.
- Українські спортсмени завершили виступи на Олімпійських іграх у Токіо, здобувши 19 медалей і посівши 16-те місце за загальною кількістю нагород.