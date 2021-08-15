Карате не буде представлений на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це повідомляється на сайті Олімпіади-2024.

Організаційний комітет Олімпійських ігор у Парижі опублікував список видів спорту, які будуть представлені на турнірі. У списку не знайшлось місця для карате.

Цього року карате дебютувало на Олімпіаді в Токіо. Українці вдало виступили у цій дисципліні та завоювали 2 нагороди. Анжеліка Терлюга виборола срібло, а Станіслав Горуна – бронзу.

Але успішний досвід не переконав організаторів Парижа-2024 зберегти карате в олімпійській програмі.

Окрім карате, у програмі Ігор-2024 відсутні бейсбол та софтбол. Зате з’явиться інший новий вид спорту – брейкданс.

Олімпіада в Парижі повинна пройти з 26 липня по 11 серпня 2024 року.