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З оригінальним дизайном й двигунами: мініатюрну копію ракети, на якій Безос літав у космос, продаватимуть за $69

Виробник модельних ракет Estes у співпраці з Blue Origin випускає мініатюрну модель космічного корабля New Shepard, на борту якого мільярдер Джефф Безос вперше злітав у космос.

Четвер, 26 серпня 2021, 16:21

Про це йдеться на сайті компанії

Зазначається, що мініатюрна модель ракети буде й функціональною. Будь-хто зможе запустити власну версію космічного корабля на 400 футів (приблизно 122 метри) у повітря. Зовні ракета виглядає точно як її справжня версія.

Мініатюрна копія ракети коштуватиме 69 доларів. Однак для її запуску необхідні двигуни. Їх продаватимуть окремо.

Розробники повідомляють, що ракета працює за допомогою двох двигунів: C6-3 або C6-5. Зазначається, що ціна за стартовий комплект ракети – 109,99 долара. До нього, крім самої ракети, входять стартова платформа, контролер та комплект одноразових двигунів.

Ракета надійде у продаж з 1 листопада. Наразі можна оформити попереднє замовлення. При цьому одна людина може придбати не більше 5 ракет.

“Estes пишається тим, що співпрацює з Blue Origin, щоб поділитися частиною історії, яка надихає дітей мріяти та уявляти. Готова до польоту модель New Shepard – ідеальне доповнення до вашої офісної полиці або відтворення космічного польоту”, – зазначають у компанії.

Кожна ракета міститиме листівку від компанії Безоса з адресою, куди люди можуть надіслати власне бачення майбутнього. Листівки візьмуть на борт Blue Origin і повернуть відправнику з написом “Полетіли в космос”.

  • Найбагатша людина світу, засновник Amazon Джефф Безос здійснив успішний політ у космос. Він тривав майже 11 хвилин. Деталі – у матеріалі.
  • Політ найбагатшої людини світу Джеффа Безоса у космос став найрезонанснішою новиною вчорашнього дня. Однак соцмережі звернули увагу на “фалічну” форму ракети мільярдера.
Теги: Джефф Безос, Estes, New Shepard, відео, політ у космос, ракета

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