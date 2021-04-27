Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
Зазначається, що на мосту Метро виконають поточний ремонт деформаційних швів. Наступний етап роботи виконуватимуть у напрямку правого берега (верхова сторона мосту).
Ремонт заплановано виконати на вихідних, щоб менше впливати на трафік. Під час ремонту рух буде частково обмежено.
“КК “Київавтодор” перепрошує за незручності”, – додали в КМДА.
- Раніше повідомлялось, що у Деснянському районі столиці через підозрілий пакет обмежено рух вулицею Кіото.