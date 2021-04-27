Із 21:00 30 квітня до 05:00 5 травня у Києві на мосту Метро через річку Дніпро частково обмежать рух транспорту.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Зазначається, що на мосту Метро виконають поточний ремонт деформаційних швів. Наступний етап роботи виконуватимуть у напрямку правого берега (верхова сторона мосту).

Ремонт заплановано виконати на вихідних, щоб менше впливати на трафік. Під час ремонту рух буде частково обмежено.

“КК “Київавтодор” перепрошує за незручності”, – додали в КМДА.