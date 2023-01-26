Про це повідомляє “Українська правда”.
Зазначено, що раніше Плантовська – пресофіцер Південного регіонального управління Держприкордонслужби – викликала загальне обурення серед аудиторії, коли виклала в соцмережі свої фото з Парижа, де, вочевидь, зустрічала Новий рік.
Також, окрім Франції, у соціальних мережах речниця хизувалась й іншими світлинами з різноманітних курортів. Користувачі та журналісти зауважили, що на зарплатню у ДПСУ прикордонниця не змогла б так часто відпочивати на курортах високого рівня.
“Соцмережі почали пов’язувати Плантовську із її начальником Сергієм Мулом. Зокрема, у соцільних мережах зазначали, що у Мула проводили обшуки співробітники НАБУ та ДБР та виявили мільйони доларів на рахунках та нерухомість за кордоном”, – пишуть ЗМІ.
За даними “УП”, які посилаються на свої поінформовані джерела, Плантовську перевели на посаду “не пов’язану із комунікаціними напрямами”.
- Пресофіцерка південного регіонального управління Державної прикордонної служби Іванна Плантовська на своїй сторінці у соцмережі опублікувала світлини з відпочинку у столиці Франції. Такий вчинок викликав обурення частини українців, тож у ДПСУ запевнили, що ухвалять відповідні рішення.
- Начальника управління патрульної поліції у Львівській області Романа Пилипенка відсторонили від виконання службових обов’язків через те, що ймовірно подарував своїй дівчині перепустку на проїзд площею Ринок у Львові, що є пішохідною зоною. Наразі призначено службове розслідування.