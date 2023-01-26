Пресофіцерку Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Іванну Плантовську, яка демонструвала у соцмережах свій відпочинок за кордоном, перевели у житомирський загін на посаду не пов'язану із комунікацією.

Про це повідомляє “Українська правда”.

Зазначено, що раніше Плантовська – пресофіцер Південного регіонального управління Держприкордонслужби – викликала загальне обурення серед аудиторії, коли виклала в соцмережі свої фото з Парижа, де, вочевидь, зустрічала Новий рік.

Також, окрім Франції, у соціальних мережах речниця хизувалась й іншими світлинами з різноманітних курортів. Користувачі та журналісти зауважили, що на зарплатню у ДПСУ прикордонниця не змогла б так часто відпочивати на курортах високого рівня.

“Соцмережі почали пов’язувати Плантовську із її начальником Сергієм Мулом. Зокрема, у соцільних мережах зазначали, що у Мула проводили обшуки співробітники НАБУ та ДБР та виявили мільйони доларів на рахунках та нерухомість за кордоном”, – пишуть ЗМІ.

За даними “УП”, які посилаються на свої поінформовані джерела, Плантовську перевели на посаду “не пов’язану із комунікаціними напрямами”.

Пресофіцерка південного регіонального управління Державної прикордонної служби Іванна Плантовська на своїй сторінці у соцмережі опублікувала світлини з відпочинку у столиці Франції. Такий вчинок викликав обурення частини українців, тож у ДПСУ запевнили, що ухвалять відповідні рішення.