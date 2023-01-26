Про це повідомляє “Українська правда”.

Зазначено, що раніше Плантовська – пресофіцер Південного регіонального управління Держприкордонслужби – викликала загальне обурення серед аудиторії, коли виклала в соцмережі свої фото з Парижа, де, вочевидь, зустрічала Новий рік.

Також, окрім Франції, у соціальних мережах речниця хизувалась й іншими світлинами з різноманітних курортів. Користувачі та журналісти зауважили, що на зарплатню у ДПСУ прикордонниця не змогла б так часто відпочивати на курортах високого рівня.

“Соцмережі почали пов’язувати Плантовську із її начальником Сергієм Мулом. Зокрема, у соцільних мережах зазначали, що у Мула проводили обшуки співробітники НАБУ та ДБР та виявили мільйони доларів на рахунках та нерухомість за кордоном”, – пишуть ЗМІ.

За даними “УП”, які посилаються на свої поінформовані джерела, Плантовську перевели на посаду “не пов’язану із комунікаціними напрямами”.