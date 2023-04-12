Під Бахмутом провели операцію з евакуювання великого молочного господарства. Із зони бойових дій вдалося вивезти близько 400 тварин, що перебували під обстрілами.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Тварин перевезли на Дніпропетровщину.

Після евакуації корови налякані та виснажені переїздом. За тваринами доглядають працівники ферми та ветеринари.

Евакуація стала можливою завдяки сприянню Дніпропетровської ОВА та фермеру із Дніпровського району. Чоловік безоплатно надав транспорт, на якому рятували велику рогату худобу прямо з-під обстрілів.

Сергій Лисак додав, що від початку повномасштабного вторгнення область прийняла десятки релокованих підприємств із Донецької, Луганської, Запорізької та Харківської областей.

“Я вдячний нашому бізнесу за небайдужість. За те, що бере під своє крило колег з охоплених війною регіонів”, – написав Лисак.

Стосовно постраждалих або загиблих тварин під час евакуації не повідомляли.