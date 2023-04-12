Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Тварин перевезли на Дніпропетровщину.
Після евакуації корови налякані та виснажені переїздом. За тваринами доглядають працівники ферми та ветеринари.
Евакуація стала можливою завдяки сприянню Дніпропетровської ОВА та фермеру із Дніпровського району. Чоловік безоплатно надав транспорт, на якому рятували велику рогату худобу прямо з-під обстрілів.
Сергій Лисак додав, що від початку повномасштабного вторгнення область прийняла десятки релокованих підприємств із Донецької, Луганської, Запорізької та Харківської областей.
“Я вдячний нашому бізнесу за небайдужість. За те, що бере під своє крило колег з охоплених війною регіонів”, – написав Лисак.
Стосовно постраждалих або загиблих тварин під час евакуації не повідомляли.
- У Бахмуті ситуація залишається складною, але контрольованою. Російські військові перейшли до “сирійської” тактики, яка передбачає випалення землі, знищення вогнем будівель та позицій.
- В останні дні російські війська відновили певну активність у битві за Бахмут, після того, як з кінця березня їхнє просування зупинилося.