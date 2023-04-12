Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Тварин перевезли на Дніпропетровщину.

Після евакуації корови налякані та виснажені переїздом. За тваринами доглядають працівники ферми та ветеринари.

Фото: Сергій Лисак

Евакуація стала можливою завдяки сприянню Дніпропетровської ОВА та фермеру із Дніпровського району. Чоловік безоплатно надав транспорт, на якому рятували велику рогату худобу прямо з-під обстрілів.

Фото: Сергій Лисак

Сергій Лисак додав, що від початку повномасштабного вторгнення область прийняла десятки релокованих підприємств із Донецької, Луганської, Запорізької та Харківської областей.

“Я вдячний нашому бізнесу за небайдужість. За те, що бере під своє крило колег з охоплених війною регіонів”, – написав Лисак.

Фото: Сергій Лисак

Стосовно постраждалих або загиблих тварин під час евакуації не повідомляли.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак