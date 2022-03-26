Про це повідомляє пресслужба Міжнародного союзу ковзанярів.
Українська пара Олександри Назарової та Максима Нікітіна родом з Харкова. Ще у лютому вони вигли взяти участь у змаганнях Олімпіаіді-2022, а тоді повернулися до рідного міста і застали початок вторгнення. Назаровій вдалося виїхати, а от Нікітін три тижні провів під постійними обстрілами російських військ.
Зраштою Нікітіну все-ж вдалося вирватися і потрапити на змагання. Пара виступила не лише у тренувальній формі, а й без всілякої підготовки. Ба більше, збірна України вперше танцювала під нову мелодію, основа якої була взята пісня Джамали “1944”, також була вставка “Ой у лузі червона калина” у виконанні Андрія Хливнюка.
Трибуни гучно привітали українських фігуристів до і під час виступу. Чимало глядачів взяли із собою українських прапорів і дістали їх під час виступу Назарової та Нікітіна. За свій виступ Назарова та Нікітін отримали оцінку 67.70 балів. Цей результат у підсумку став 16-м і достатнім для виходу у фінал.
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