Сьогодні, 3 червня, ворог завдав ракетного удару у Підгородненській громаді Дніпровського району.

Повідомляє Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак

Внаслідок вибуху пошкоджено двоповерховий житловий будинок. З-під завалів дістали чоловіка, проте, там ще знаходяться люди.

Спалахнуло дві пожежі. Пошкоджено, також, рятувальний підрозділ.

На цей момент відомо про 13 постраждалих, серед них троє хлопців – 6, 11 та 15 років.

Майже всі поранені ушпиталені. Стан – середньої тяжкості.

У постраждалих черепно-мозкові травми, осколкові поранення, забої. Їм надається вся необхідна допомога.