Повідомляє Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак
Внаслідок вибуху пошкоджено двоповерховий житловий будинок. З-під завалів дістали чоловіка, проте, там ще знаходяться люди.
Спалахнуло дві пожежі. Пошкоджено, також, рятувальний підрозділ.
На цей момент відомо про 13 постраждалих, серед них троє хлопців – 6, 11 та 15 років.
Майже всі поранені ушпиталені. Стан – середньої тяжкості.
У постраждалих черепно-мозкові травми, осколкові поранення, забої. Їм надається вся необхідна допомога.
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