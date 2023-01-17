Про це повідомляє пресслужба ООН.
За словами Верховного комісара ООН з прав людини, серед загиблих — 36 чоловіків, 21 жінка, два хлопчики й дівчина. Водночас стать ще 44 загиблих дорослих поки що не встановлено.
Також за цей час постраждали 284 людини. Йдеться про 80 чоловіків, 39 жінок, 6 дівчат та 4 хлопців. Проте, визначити стать ще восьми дітей та 147 дорослих, які отримали ушкодження, не вдалося.
В організації зауважити, що реальна кількість загиблих та поранених протягом цього проміжку часу може бути вищою.
Зокрема, в ООН очікують підтвердження щодо деяких жертв. Через інтенсивність бойових дій інформація надходить із затримкою. До прикладу, у Маріуполі, Ізюмі, Лисичанську, Попасній й Сєвєродонецьку.
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