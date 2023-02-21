Триває триста шістдесят третя доба російського широкомасштабного вторгнення. З початку 2023 року на тимчасово окупованій території АР Крим, зокрема, у місті Севастополь, значно погіршилася криміногенна ситуація. Причиною стала поява колишніх в’язнів, які воювали у складі ПВК “Вагнер” та були амністовані після завершення контракту.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Відтак, у разі затримання за скоєні злочини у тимчасово окупованому Криму колишніх в’язнів направляють не у виправні заклади, а повертають на фронт.

За даними Генштабу ЗСУ, Російська Федерація не припиняє нищити критичну інфраструктуру України, продовжує завдавати ударів, обстрілювати з артилерії цивільні об’єкти та будинки мирного населення.

Протягом доби противник здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі міста Херсон. Є жертви серед цивільного населення.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

На Волинському , Поліському , Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали понад 20 районів населених пунктів Сумщини, Чернігівщини та Харківщини. Серед них – Стрілеча, Мороховець, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Волохівка, Бударки, Бологівка та Колодязне;

, , та напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали понад 20 районів населених пунктів Сумщини, Чернігівщини та Харківщини. Серед них – Стрілеча, Мороховець, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Волохівка, Бударки, Бологівка та Колодязне; На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв населені пункти Дворічна, Гряниківка, Котлярівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Іванівка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Федорівка Донецької області;

та напрямках противник обстріляв населені пункти Дворічна, Гряниківка, Котлярівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Іванівка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Федорівка Донецької області; На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали 18 населених пунктів. Зокрема, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Ступочки, Кліщіївка, Озарянівка і Торецьк Донецької області;

напрямку обстрілів зазнали 18 населених пунктів. Зокрема, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Ступочки, Кліщіївка, Озарянівка і Торецьк Донецької області; На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар;

та напрямках противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар; На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали, зокрема, Новосілка, Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Малинівка, Магдалинівка, Павлівка, Кам’янське, Оріхів, Мала Токмачка – Запорізької;

напрямку вогневого ураження зазнали, зокрема, Новосілка, Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Малинівка, Магдалинівка, Павлівка, Кам’янське, Оріхів, Мала Токмачка – Запорізької; На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони 14 населених пунктів, включаючи Милове, Томарине, Шляхове, Берислав, Миколаївка, Веселе, Антонівка та Велетенське.

Крім того, у Генштабі зазначили, що у зв’язку з високим рівнем дезертирства з лав російських окупаційних військ, з 20 лютого цього року в Чаплинському районі Херсонської області проводяться масові облави. Особливу увагу приділяють покинутим дачам та будинкам.

Натомість авіація сил оборони України за добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.