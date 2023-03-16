У Сполучених Штатах Америки заявили, що у Сирії зафіксовано "значний сплеск" непрофесійної поведінки російських літаків. З початку березня вони поводяться більш агресивно.

Про це повідомило Sky News.

Генерал Ерік Курілла, голова Центрального командування США сказав, що військові літаки РФ здійснюють польоти над американськими базами. Подібну непрофесійну поведінку вони стали застосовувати з березня.

У США стверджують, що Росія поводиться все агресивніше.

Крім того, між Вашингтоном і Москвою загострилися відносини після того, як розбився американський безпілотник спостереження, коли його зачепив російський винищувач.

Спочатку аналітики припускали, що інцидент міг бути випадковим. Але сьогодні Європейське командування США опублікувало відео, де російський винищувач Су-27 навмисно двічі зливав пальне на MQ-9 Reaper.

Координатор зв’язків Ради національної безпеки Джон Кірбі назвав перехоплення унікальним епізодом, оскільки дуже “небезпечний, непрофесійний та безрозсудний”. Водночас у Росії заявили, що США нібито беруть пряму участь у бойових діях в Україні. Також у Москві розцінили інцидент як “провокацію”.