Про це повідомило Sky News.
Генерал Ерік Курілла, голова Центрального командування США сказав, що військові літаки РФ здійснюють польоти над американськими базами. Подібну непрофесійну поведінку вони стали застосовувати з березня.
У США стверджують, що Росія поводиться все агресивніше.
Крім того, між Вашингтоном і Москвою загострилися відносини після того, як розбився американський безпілотник спостереження, коли його зачепив російський винищувач.
Спочатку аналітики припускали, що інцидент міг бути випадковим. Але сьогодні Європейське командування США опублікувало відео, де російський винищувач Су-27 навмисно двічі зливав пальне на MQ-9 Reaper.
Координатор зв’язків Ради національної безпеки Джон Кірбі назвав перехоплення унікальним епізодом, оскільки дуже “небезпечний, непрофесійний та безрозсудний”. Водночас у Росії заявили, що США нібито беруть пряму участь у бойових діях в Україні. Також у Москві розцінили інцидент як “провокацію”.
- 14 березня російський літак зіштовхнувся з американським безпілотником над Чорним морем, здійснивши непрофесійне перехоплення. Двоє американських чиновників заявили, що під час його спуску оператори дистанційно стерли конфіденційне програмне забезпечення дрона.
- У Росії заявили, що спробують знайти залишки американського безпілотника MQ-9 Reaper, збитого російським винищувачем Су-27. Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що БПЛА став доказом нібито “безпосередньої участі США у воєнних діях в Україні”.
- Коментуючи випадок з російським винищувачем Су-27 та американським безпілотним літальним апаратом, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що “Сполучені Штати будуть продовжувати літати там, де дозволяє міжнародне право”.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що рішення щодо того, чи діставати з Чорного моря американський безпілотник MQ-9 Reaper, збитий російським винищувачем, прийматимуть російські військові.