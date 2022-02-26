На початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зенітними ракетними комплексами було знищено низку російських літаків і гелікоптер.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.

Перемоги з початку доби наших повітряних сил наступні:

Зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних Сил ЗС України було збито дві ворожі цілі – вертоліт та штурмовик Су-25 російських окупаційних військ.

Винищувач Су-27 Повітряних Сил Збройних сил України успішно атакував військово-транспортний літак Іл-76 МД російських окупаційних військ і знищив ворога.

Ще один Су-25 ворога, що летів у напрямку Вінниці, був знищений українським пілотом літака Су-27.

Наразі тривають важкі бої у місті Васильків (Київська область), але місто впевнено переходить під контроль ЗСУ.

На вулицях Києва також відбуваються активні бої, але ворог всюди отримує відсіч і винищується українськими захисниками. Зокрема, поблизу метро Берестейська знищено колону 2 автомобілі, 2 вантажівки з боєкомплектом і танк.

“Переможемо разом!”, – наголошується у відомстві.