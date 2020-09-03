Про це повідомила пресслужба Державної служби зайнятості.
Загалом станом на 31 серпня кількість безробітних становила 477,7 тисячі українців — це на 73 % більше, ніж станом на цю ж дату минулого року.
Усього з початку року працевлаштували понад 409 тисяч громадян, зокрема за період карантину (з 12 березня по 28 серпня) – 260 тисяч.
Зазначається, що найбільше українців знайшли нове робоче місце в сільському господарстві – 45 % від усіх працевлаштованих, далі — переробна промисловість (14 %) та сфера торгівлі (13 %).
За даними Держслужби зайнятості, останнім часом зростання кількості зареєстрованих безробітних зупинилося. Так, у квітні статус безробітного отримали 149 тисяч осіб, у травні їх кількість становила 97 тисяч осіб, у червні – 75 тисяч осіб, у липні – 68 тисяч.
- Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що зростання безробіття в країні наразі немає.