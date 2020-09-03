З початку карантину (з 12 березня по 31 серпня) статусу безробітного набули 444,4 тисячі українців.

Про це повідомила пресслужба Державної служби зайнятості.

Загалом станом на 31 серпня кількість безробітних становила 477,7 тисячі українців — це на 73 % більше, ніж станом на цю ж дату минулого року.

Усього з початку року працевлаштували понад 409 тисяч громадян, зокрема за період карантину (з 12 березня по 28 серпня) – 260 тисяч.

Зазначається, що найбільше українців знайшли нове робоче місце в сільському господарстві – 45 % від усіх працевлаштованих, далі — переробна промисловість (14 %) та сфера торгівлі (13 %).

За даними Держслужби зайнятості, останнім часом зростання кількості зареєстрованих безробітних зупинилося. Так, у квітні статус безробітного отримали 149 тисяч осіб, у травні їх кількість становила 97 тисяч осіб, у червні – 75 тисяч осіб, у липні – 68 тисяч.