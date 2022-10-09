З початку оголошення президентом РФ Путіним "часткової мобілізації", до Казахстану прибуло понад 200 000 російських громадян. Вони прибувають з міст усієї РФ: Ярославль, Тольяті, Санкт-Петербург, Казань. На питання, чому вони втікають, всі кажуть одне і те ж: мобілізація.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Росіянин Вадим розповідає, що минулого місяця у нього почалась депресія після того, як президент РФ Володимир Путін оголосив про призов до армії на війну проти України. Він зазначив, що відтоді весь час “був злий і боявся”.

Коли в лютому почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, Вадим запевняє, що вийшов на вулиці Москви, аби протестувати, але наказ Путіна від 21 вересня призвати щонайменше 300 000 осіб “здавався точкою неповернення”.

“Ми не хочемо цієї війни”, – каже Вадим. “Ми не можемо щось змінити в нашій країні, хоча ми намагалися”.

Він вирішив, що у нього залишився лише один вихід. Через кілька днів після оголошення наказу, Вадим “зі сльозами попрощався з бабусею і залишив свій дім у Москві – можливо, назавжди”.

Вадим і його друг Олексій якнайшвидше дісталися до Казахстану, де вони три дні очікували в черзі, щоб перетнути кордон.

За даними уряду Казахстану, після оголошення Путіним про призов до країни прибуло понад 200 000 росіян.

Новоприбулих росіян неважко помітити на головному вокзалі Алмати, йдеться у матеріалі, щогодини молоді слов’янські чоловіки виходять із потяга з рюкзаками і виглядають трохи ошелешеними, шукаючи в телефоні дорогу.

Вони прибувають з міст усієї РФ: Ярославль, Тольяті, Санкт-Петербург, Казань. На питання, чому вони втікають, усі відповідають одне: мобілізація.

“Це не те, у чому я хочу брати участь, — каже 30-річний комп’ютерний програміст, на ім’я Сергій. Він сидів на лавці біля вокзалу з дружиною Іриною. Пара, стискаючи рюкзаки та згорнуті спальники, розповіла, що сподівається поїхати до Туреччини та подати документи на шенгенські візи до Європи.

Більшість нових російських вигнанців говорили з CNN на умовах анонімності.

Георгій, письменник з Єкатеринбурга, якому близько 30 років, зазначив, що минулого тижня втік до Казахстану після нападів паніки від думки, що його “можуть затягнути в армію”.

“Як я можу брати участь у війні, не маючи бажання виграти цю війну?”, – зауважує він.

Зараз він намагається знайти квартиру в Алмати та сподівається, що дружина та маленький син зможуть відвідати його взимку.

На відміну від українців, які мужньо борються за свою батьківщину, Георгій каже, що таких російських “ухилянтів”, як він, можна розглядати як “біженців і агресорів” через їхнє громадянство.

Водночас нові російські вигнанці технічно не є біженцями, частково тому, що російський уряд досі офіційно не перебуває у стані війни з Україною. У Кремлі наголошують, що РФ проводить “спеціальну військову операцію” проти свого сусіда.

Наразі громадяни РФ можуть в’їжджати до Казахстану на короткий період за національними посвідченнями особи – і президент цієї середньоазіатської країни закликав своїх земляків “вітати новоприбулих”.