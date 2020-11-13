Коронавірусна інфекція стала менш агресивною. Смертність від хвороби знизилася майже на третину з квітня завдяки вдосконаленому лікуванню.

Про це в четвер заявили дослідники Інституту оцінки здоров’я (IHME) Університету Вашингтона, інформує Reuters.

Станом на 13 листопада у США від COVID-19 загинуло близько 0,6% людей, інфікованих вірусом. Ще у квітні 2020 року цей показник дорівнював 0,9%, сказав директор IHME Крістофер Мюррей.

За його словами, статистичні дані зображають те, що лікарі знайшли кращі способи догляду за пацієнтами, включаючи використання розріджувачів крові та кисневої підтримки. Також велику роль зіграли ефективні методи лікування за допомогою стероїду дексаметазон.

Люди похилого віку мають набагато більший ризик смерті від COVID-19, ніж молоді люди.

“Ми знаємо, що ризик глибоко пов’язаний з віком. З кожним роком життя ризик смерті збільшується на 9%”, – сказав Мюррей.

Дослідники Інституту Сіетла визначили, що рівень смертності від COVID-19 гірший у громадах з високим рівнем ожиріння.

Вчені IHME заявили, що аналіз стандартизованих за віком показників летальності свідчить про 30% зниження з березня-квітня. Однак позитивна тенденція не означає, що у березні 2021 року у світі не буде погіршення ситуації.