За даними Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP), з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні безвісти зникли понад 15 000 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

Понад 15 000 людей зникли безвісти під час війни в Україні, повідомив 24 листопада представник Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP) Метью Холлідей.

Гаазька організація, створена після балканських воєн 1990-х років, відкрила офіс у Києві у липні, щоб допомогти Україні документувати та розшукувати зниклих безвісти людей.

Директор ICMP у Європі Метью Холлідей сказав, що невідомо, скільки українців було примусово переміщено, скільки утримуються під вартою в Росії, скільки серед зниклих живих та розлучених зі своїми родинами, скільки зі зниклих померли та були поховані в імпровізованих могилах.

За його словами, пошуки зниклих безвісти українців триватимуть роками навіть після завершення бойових дій.

Також зазначається, що цифра у 15 000 осіб є “консервативною”, оскільки, за даними української влади, лише у Маріуполі загинуло або зникло безвісти близько 25 000 осіб.

“Цифри масштабні, а виклики, з якими стикається Україна, величезні. Крім того, також триває війна проти Російської Федерації”, – сказав Холлідей.

Зберігаючи зразки ДНК у базі даних і шукаючи збіги з родичами, ICMP виявив понад 27 000 із 40 000 осіб, які вважаються зниклими безвісти під час конфліктів у колишній Югославії.

У Києві ICMP почав збирати зразки ДНК і нарощує потенціал для багаторічного процесу, який також допоможе прокурорам побудувати справи про воєнні злочини.

“Те, що зараз є ключовим, — це вжити всіх правильних заходів, щоб гарантувати ідентифікацію якомога більшої кількості осіб. Переважна більшість зниклих безвісти, тих, хто помер, є жертвами воєнних злочинів, і винні мають нести відповідальність”, — сказав Холлідей.