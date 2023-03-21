За інформацією ЗМІ, за понад рік повномасштабної російсько-української війни Китай продав Росії безпілотників на суму понад 12 млн доларів. Це свідчить про "тиху" співпрацю між державами.

Про це повідомляє The New York Times.

Минулого місяця адміністрація президента США Джо Байдена пообіцяла покарати компанії, які продають критичні технології в Росію в межах своїх зусиль щодо припинення війни РФ проти України. Однак триваючий потік китайських безпілотників до країни пояснює, чому це буде важко.

Згідно з офіційними даними російської митниці від стороннього постачальника даних, за рік після вторгнення Росії в Україну Китай продав РФ безпілотники та запчастини до них на суму понад 12 мільйонів доларів.

Складні канали збуту та розпливчасті описи продуктів у експортних даних також ускладнюють остаточне визначення наявності американських компонентів у китайських дронах, що може являти собою порушення американського експортного контролю. І офіційні продажі, ймовірно, є лише частиною більшого потоку технологій через неофіційні канали та інші дружні до Росії країни, такі як Казахстан, Пакистан і Білорусь.

Результатом є постійне постачання нових безпілотників до Росії, які пробиваються на поле бою в Україні. На фронті квадрокоптери часто витримують лише кілька польотів, перш ніж збивають. Поповнення запасів навіть найпростіших безпілотних літальних апаратів стало таким же критичним, як і інші основні потреби, такі як придбання артилерійських снарядів і куль.

У військовому, дипломатичному та економічному відношенні Китай стає все більш важливою опорою для Росії у її військових зусиллях. Китай залишається одним із найбільших покупців російської нафти, допомагаючи фінансувати вторгнення. Обидві сторони також провели спільні військові навчання.

Під час зустрічі лідера Китаю Сі Цзіньпіна цього тижня з президентом Росії Володимиром Путіним офіційні особи США попередили, що Китай все ще розглядає можливість продажу летальної зброї для її використання військами РФ в Україні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен напередодні заявив, що цей візит є “дипломатичним прикриттям для того, щоб Росія продовжувала здійснювати” воєнні злочини.

Зусилля Америки ізолювати Росію від таких необхідних технологій і грошей ускладнюються домінуванням Китаю в глобальному ланцюжку постачання електроніки.

Останніми роками Сполучені Штати намагалися підірвати деякі китайські компанії за допомогою експортного контролю, але світ як і раніше сильно залежить від китайських компонентів. Велика роль Китаю ускладнює розуміння та контроль того, які іноземні продукти входять до основної, але критично важливої ​​споживчої електроніки, як-от дрони, які можна виготовляти з широко доступних компонентів, що продаються в роздрібних магазинах.

“Це створює проблеми з експортним контролем: ту саму модель можуть використовувати спеціалісти з нерухомості для огляду будівель та її використання в Україні для розвідувальних цілей”, — сказав Вільям Рейнш, співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні.

Особливо проблематичною для уряду Сполучених Штатів є DJI, виробник безпілотників-квадрокоптерів, які стали символом нового типу війни в Україні. Продажі її безпілотників у Росію тривають, хоча компанія заявила, що зупинила поставки в Росію та Україну. Компанія вже є мішенню експортного контролю Сполучених Штатів.

Загалом майже 70 китайських експортерів продали в Росію 26 різних марок китайських безпілотників після повномасштабного вторгнення. Другим за величиною проданим брендом був Autel, китайський виробник дронів з дочірніми компаніями в США, Німеччині та Італії; експортери продали своїх безпілотників майже на 2 мільйони доларів, остання партія була відвантажена в лютому 2023 року. На своєму вебсайті компанія рекламує продаж поліцейським силам Сполучених Штатів.

Представник DJI сказав, що компанія не може знайти жодних записів про будь-які прямі продажі в Росію з 16 квітня 2022 року, і що вона розслідуватиме інші фірми, які, здається, продавали в Росію. За його словами, компанія припинила всі поставки та операції в Росії та Україні з початку війни та має “ретельні протоколи”, щоб гарантувати, що вона не порушує санкції Сполучених Штатів.

У заяві, надісланій електронною поштою, компанія Autel заявила, що не знала про будь-які продажі в Росію та проводить внутрішнє розслідування з цього приводу.

Росія змогла придбати постійні, якщо не масові, поставки безпілотників у Китаї. Експерти галузі кажуть, що прямі продажі китайськими експортерами є лише частиною ширших зусиль із закупівлі безпілотників на сусідніх ринках, де їх можна купити з полиць роздрібних магазинів.

Деякі експерти відзначають, що потік китайських безпілотників слід розглядати так само як і більш смертоносну зброю. Навіть мізерні поставки в 12 мільйонів доларів “зворушать голку для того, що відбувається на передовій”, — сказав Коул Розентретер, виконавчий директор канадського виробника безпілотників Pegasus, який консультував українців щодо використання безпілотників під час війни.

“Ми повернулися до війни в промислових масштабах; обидві сторони зараз ставляться до безпілотників так само як до артилерійських снарядів, тому що той, хто має матеріально-технічну базу, щоб випередити іншу, має явну перевагу на полі бою”, – додав він.

З цією метою навіть мовчазна підтримка Сі щодо нових поставок безпілотників може стати довгостроковою перевагою для російських військ. Вже зараз було важко повністю контролювати постачання високотехнологічних компонентів, таких як ті, що входять до дронів.

Китайські компанії, що постачають до Росії, чи то з політичних розрахунків, чи з метою отримання прибутку, іноді використовують ланцюги компаній-посередників, які можуть включати понад десяток фірм. В інших випадках описи відправлень можуть бути навмисно нечіткими або занижувати загальний обсяг товарів, що надсилаються.

“Те, що ми бачили від китайців, — це заяви високого рівня про бажання припинити війну, але за лаштунками вони скористалися можливістю заволодіти торговими каналами, які колись проходили через Європу та Сполучені Штати”, — сказав Джеймс. Ходсон, член міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола з російських санкцій і виконавчий директор фонду AI for Good.

За його словами, часто метою санкцій є не знищення поставок, а перекриття “90% кровотоку”.

“Буде дуже важко повністю ампутувати потік. Але викликає занепокоєння те, що в деяких випадках начебто нічого не блокується”, – сказав він.