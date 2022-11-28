Про це йдеться у дописі глави уряду у Twitter.
Він акцентував, що 97% російських цілей є цивільними.
Шмигаль наголосив, що ми воюємо проти терористичної держави.
“Україна переможе і притягне військових злочинців до відповідальності”, – зазначив він.
Over the past nine months, russia has launched more than 16,000 missile attacks on Ukraine.
97% of russian targets are CIVILIAN.
We are fighting against a terrorist state. Ukraine will prevail and will bring the war criminals to justice. pic.twitter.com/IGsC09G4Hr
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 28, 2022
Раніше заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін зазначив, що від обстрілів з боку РФ було пошкоджено або повністю зруйновано понад 32 тисячі цивільних об’єктів.
Найбільше у списку зруйнованих об’єктів – приватні або багатоквартирні будинки мирних мешканців, уражених російськими снарядами. Також під прицілом ворога об’єкти критичної інфраструктури. 3% зі списку – військові об’єкти.
Він наголосив, що на Україну, ймовірно, чекають складні часи, але влада до цього готується. Також він зазначив, що у Москви є “маніакальне бажання занурити Україну в темряву, і немає підстав вважати, що вони зупиняться”.
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