Про це йдеться у дописі глави уряду у Twitter.

Він акцентував, що 97% російських цілей є цивільними.

Шмигаль наголосив, що ми воюємо проти терористичної держави.

“Україна переможе і притягне військових злочинців до відповідальності”, – зазначив він.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін зазначив, що від обстрілів з боку РФ було пошкоджено або повністю зруйновано понад 32 тисячі цивільних об’єктів.

Найбільше у списку зруйнованих об’єктів – приватні або багатоквартирні будинки мирних мешканців, уражених російськими снарядами. Також під прицілом ворога об’єкти критичної інфраструктури. 3% зі списку – військові об’єкти.

Він наголосив, що на Україну, ймовірно, чекають складні часи, але влада до цього готується. Також він зазначив, що у Москви є “маніакальне бажання занурити Україну в темряву, і немає підстав вважати, що вони зупиняться”.

  • Президент України Володимир Зеленський попередив, що росіяни готують нові удари по інфраструктурі, і вони можуть бути вже наступного тижня.
  • У Державній службі з надзвичайних ситуацій пояснили як безпечно користуватися генераторами. Детальніше читайте за посиланням.
  • З настанням зими та через ракетні обстріли критичної інфраструктури України в оселях українців стає прохолодніше. Тому у Міністерстві охорони здоров’я надалидекілька порад щодо того, як зігрітися та обігріти оселі.
  • Зауважимо, через те, що українська енергосистема зазнає нових атак, уряд готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій. Зокрема активізується імпорт енергогенеруючих засобів.