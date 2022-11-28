Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що за минулі дев'ять місяців РФ завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні.

Про це йдеться у дописі глави уряду у Twitter.

Він акцентував, що 97% російських цілей є цивільними.

Шмигаль наголосив, що ми воюємо проти терористичної держави.

“Україна переможе і притягне військових злочинців до відповідальності”, – зазначив він.

Over the past nine months, russia has launched more than 16,000 missile attacks on Ukraine.

97% of russian targets are CIVILIAN.

We are fighting against a terrorist state. Ukraine will prevail and will bring the war criminals to justice. pic.twitter.com/IGsC09G4Hr — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 28, 2022

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін зазначив, що від обстрілів з боку РФ було пошкоджено або повністю зруйновано понад 32 тисячі цивільних об’єктів.

Найбільше у списку зруйнованих об’єктів – приватні або багатоквартирні будинки мирних мешканців, уражених російськими снарядами. Також під прицілом ворога об’єкти критичної інфраструктури. 3% зі списку – військові об’єкти.

Він наголосив, що на Україну, ймовірно, чекають складні часи, але влада до цього готується. Також він зазначив, що у Москви є “маніакальне бажання занурити Україну в темряву, і немає підстав вважати, що вони зупиняться”.