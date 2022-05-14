Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.
За офіційними даними станом на 14 травня 2022 року, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, постраждало понад 647 українських дітей, з яких:
– 277 дітей загинули
– 420 дітей отримали поранення
Водночас в Офісі генпрокурора наголосили, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих територіях та звільнених територіях.
Кількість постраждалих дітей по областях:
- Донецька – 139
- Київська – 116
- Харківська – 99
- Чернігівська – 68
- Херсонська – 48
- Луганська – 45
- Миколаївська – 44
- Запорізька – 28
- Сумська – 17
- м. Київ -16
- Житомирська -15
12 травня у лікарні помер 12-річний хлопчик який отримав тяжкі поранення під час обстрілу росіянами міста Попасна (Луганська область).
- Нагадаємо, російські окупаційні війська силоміць під дулами автоматів вивозять мешканців захопленої Попасної (Луганська область) до тимчасово непідконтрольних Україні Первомайська і Стаханова.
- Також Організація Об’єднаних Націй звітує про понад 6 мільйонів українців, що були вимушені покинути країну через вторгнення російських окупантів.