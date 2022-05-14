З 24 лютого 2022 року від рук російських загарбників загинуло щонайменше 277 українських дітей.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

За офіційними даними станом на 14 травня 2022 року, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, постраждало понад 647 українських дітей, з яких:

– 277 дітей загинули

– 420 дітей отримали поранення

Водночас в Офісі генпрокурора наголосили, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих територіях та звільнених територіях.

Кількість постраждалих дітей по областях:

Донецька – 139

Київська – 116

Харківська – 99

Чернігівська – 68

Херсонська – 48

Луганська – 45

Миколаївська – 44

Запорізька – 28

Сумська – 17

м. Київ -16

Житомирська -15

12 травня у лікарні помер 12-річний хлопчик який отримав тяжкі поранення під час обстрілу росіянами міста Попасна (Луганська область).