Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

За офіційними даними станом на 14 травня 2022 року, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, постраждало понад 647 українських дітей, з яких:

– 277 дітей загинули
– 420 дітей отримали поранення

Водночас в Офісі генпрокурора наголосили, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих територіях та звільнених територіях.

Кількість постраждалих дітей по областях:

  • Донецька – 139
  • Київська – 116
  • Харківська – 99
  • Чернігівська – 68
  • Херсонська – 48
  • Луганська – 45
  • Миколаївська – 44
  • Запорізька – 28
  • Сумська – 17
  • м. Київ -16
  • Житомирська -15

12 травня у лікарні помер 12-річний хлопчик який отримав тяжкі поранення під час обстрілу росіянами міста Попасна (Луганська область).