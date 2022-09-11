Португалія призупинила розгляд "золотих віз" для російських інвесторів одразу після повномасштабного російського вторгнення в Україну, проте це не завадило громадянам цієї країни подавати документи на дозвіл на проживання для інвестицій на національній території протягом цього року.

Про це пише видання Publico з посиланням на Службу у справах іноземців та прикордонників Португалії (SEF).

З моменту призупинення, наприкінці лютого і до серпня, SEF отримала 10 запитів на видачу цих віз від громадян РФ, у всіх було відмовлено.

Офіційний Лісабон призупинив розгляд заявок на отримання “золотих віз” від громадян РФ на тлі санкцій Євросоюзу щодо РФ.

Програма “золотих віз” діє з 2012 року та дозволяє оформити посвідку на проживання у Португалії в обмін на інвестиції у розмірі від 250 тис. євро. З початку дії програми російським громадянам видали понад 430 “золотих віз”.

Як свідчать дані SEF, востаннє “золоті візи” громадянам РФ Португалія видавала в січні 2022 року, тоді схвалили сім заявок. Водночас за весь 2021 рік схвалення отримали 65 громадян РФ.