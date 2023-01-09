Про це вона зазначила в інтерв’ю Die Welt.
Очільниця відомства уточнила, що часто в цю справу залучена організована злочинність. За її словами, злочинці зустрічають людей, яким потрібна допомога, яким доводиться заробляти гроші, які не говорять мовою нової країни і часто мають психологічні травми внаслідок війни.
Так, з початку повномасштабного вторгнення РФ, онлайн-запитів на сексуальні послуги та порнографічні зображення українських жінок та дітей побільшало на 600%. Щобільше, зросла також кількість випадків торгівлі вагітними жінками.
Потенційних жертв заманюють за допомогою фальшивих обіцянок, вони зазнають насильства при приватному розміщенні закордоном, або їх перехоплюють торговці людьми прямо на кордоні.
В той самий час, за оцінками ОБСЄ, торгівля людьми в усьому світі різко зростає. Жертвами стають 25-27 мільйонів осіб, водночас лише 10 тисяч випадків потрапляють у поле зору правоохоронних органів. Взагалі вдається ідентифікувати менше одного відсотка жертв. Тож, у торгівлі людьми злочинці здебільшого залишаються безкарними.
Крім сексуальної експлуатації, існує також зростаюча тенденція до примусових злочинів, примусового жебракування та фіктивних шлюбів. За останні 15 років річний прибуток від торгівлі людьми зріс у п’ять разів і становить приблизно 150 мільярдів доларів на рік. Якби торгівля людьми була країною, вона займала б 55-те місце у світі за рівнем економічного виробництва.
Ми намагаємося переконати уряди та парламенти вживати більш послідовних заходів проти торгівлі людьми, посилити штрафи та юридично зобов’язати онлайн-провайдерів видаляти веб-сайти, які пропагують торгівлю людьми. Ми проводимо навчальні курси, на яких правоохоронні органи, неурядові організації та жертви навчаються одне в одного. У нас є спеціальний представник, який чудово працює зі своєю командою. ОБСЄ є одним із лідерів у боротьбі з торгівлею людьми, яка є нічим іншим, як сучасним рабством”, – наголосила Шмід.
- Загальна сума збитків, завданих навколишньому природному середовищу України внаслідок широкомасштабного вторгнення РФ, становить понад 1,5 трлн гривень.
- З початку повномасштабної російсько-української війни поліціянти відкрили 57 357 кримінальних проваджень щодо злочинів військових РФ та їхніх спільників.
- Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу побажав президенту РФ Володимиру Путіну з нагоди його 70-річчя зустріти наступний день народження за ґратами.
- Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі закликав створити спеціальний трибунал для переслідування вищого керівництва РФ за ймовірні воєнні злочини, скоєні в Україні.