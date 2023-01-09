Генеральна секретарка Організації з безпеки та співробітництва в Європі Гельґа Марія Шмід заявила, що після початку повномасштабної війни Росії проти України відбулось різке зростання торгівлі людьми.

Про це вона зазначила в інтерв’ю Die Welt.

Очільниця відомства уточнила, що часто в цю справу залучена організована злочинність. За її словами, злочинці зустрічають людей, яким потрібна допомога, яким доводиться заробляти гроші, які не говорять мовою нової країни і часто мають психологічні травми внаслідок війни.

Так, з початку повномасштабного вторгнення РФ, онлайн-запитів на сексуальні послуги та порнографічні зображення українських жінок та дітей побільшало на 600%. Щобільше, зросла також кількість випадків торгівлі вагітними жінками.

Потенційних жертв заманюють за допомогою фальшивих обіцянок, вони зазнають насильства при приватному розміщенні закордоном, або їх перехоплюють торговці людьми прямо на кордоні.

В той самий час, за оцінками ОБСЄ, торгівля людьми в усьому світі різко зростає. Жертвами стають 25-27 мільйонів осіб, водночас лише 10 тисяч випадків потрапляють у поле зору правоохоронних органів. Взагалі вдається ідентифікувати менше одного відсотка жертв. Тож, у торгівлі людьми злочинці здебільшого залишаються безкарними.

Крім сексуальної експлуатації, існує також зростаюча тенденція до примусових злочинів, примусового жебракування та фіктивних шлюбів. За останні 15 років річний прибуток від торгівлі людьми зріс у п’ять разів і становить приблизно 150 мільярдів доларів на рік. Якби торгівля людьми була країною, вона займала б 55-те місце у світі за рівнем економічного виробництва.