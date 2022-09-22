З 24 лютого, від початку повномасштабної російсько-української війни, військові РФ пошкодили 349 об’єктів енергетичної інфраструктури, з них 11 ТЕЦ і 3 ТЕС.

Про це повідомляє “Укрінформ” із посиланням на слова міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова.

Він зазначив, що станом на 22 вересня вже відновлено 52% зі всіх пошкоджених об’єктів: “Ми бачимо, що велику кількість об’єктів енергетичної структури України пошкоджено. У сфері теплопостачання це включає 11 ТЕЦ і три ТЕС”, — сказав Чернишов під час онлайн-виступу на Форумі місцевого самоврядування у Львові.

До прикладу, 14 вересня російські війська завдали вісім ударів крилатими ракетами по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі, що спричинило підняття рівня води на річці Інгулець. Проте, станом на ранок 15 вересня наслідки удару 14 вересня по гідротехнічній інфраструктурі Кривого Рогу було майже повністю ліквідовано.

Надвечір 15 вересня російські війська знову обстріляли Кривий Ріг. Ракетних ударів завдано в районі гідравлічних споруд міста.

Також в інформагенції нагадали, що раніше НАК “Нафтогаз України” та НЕК “Укренерго” створити штаб з метою ліквідації наслідків військових руйнувань енергетичної та комунальної інфраструктури.