Мер столиці Віталій Кличко під час онлайн-виступу на відкритті Київського інвестиційного форуму в Брюсселі (Бельгія) розповів, що з 24 лютого Росія вбила 150 мирних жителів Києва, зокрема чотирьох дітей. Усі вони загинули внаслідок внаслідок бомбових та ракетних ударів ворога.

Про це інформує пресслужба міського голови Києва.

Під час виступу Віталій Кличко зазначив, що нині, під час війни з Росією, українці відстоюють свій європейський вибір, європейські цінності, мир і стабільність на всьому континенті.

Понад 9 місяців Україна не лише не здається у кривавій війні проти російського агресора, а й бореться та перемагає – попри чисельну та військову перевагу ворога. І це попри терор, який Росія влаштувала проти мирних мешканців нашої держави.

Лише у Києві внаслідок бомбових та ракетних ударів зазнали пошкоджень або цілковитих руйнувань 678 об’єктів. Серед них зокрема: понад 350 житлових будинків, 77 закладів освіти, 80 об’єктів житлово-комунального господарства, 25 об’єктів транспортної інфраструктури, 26 – охорони здоров’я.

Також російські удари по мирному Києву забрали життя 150 цивільних мешканців столиці, зокрема чотирьох дітей.