Про це інформує пресслужба міського голови Києва.
Під час виступу Віталій Кличко зазначив, що нині, під час війни з Росією, українці відстоюють свій європейський вибір, європейські цінності, мир і стабільність на всьому континенті.
Понад 9 місяців Україна не лише не здається у кривавій війні проти російського агресора, а й бореться та перемагає – попри чисельну та військову перевагу ворога. І це попри терор, який Росія влаштувала проти мирних мешканців нашої держави.
Лише у Києві внаслідок бомбових та ракетних ударів зазнали пошкоджень або цілковитих руйнувань 678 об’єктів. Серед них зокрема: понад 350 житлових будинків, 77 закладів освіти, 80 об’єктів житлово-комунального господарства, 25 об’єктів транспортної інфраструктури, 26 – охорони здоров’я.
Також російські удари по мирному Києву забрали життя 150 цивільних мешканців столиці, зокрема чотирьох дітей.
- Станом на ранок 25 листопада 2022 року 440 дітей загинуло та понад 849 отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в Україні.
- Від обстрілів з боку Російської Федерації було пошкоджено або повністю зруйновано понад 32 тисячі цивільних об’єктів.