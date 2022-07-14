Після початку повномасштабної російсько-української війни, з 24 лютого 2022 року в Україні було зафіксовано 9 136 006 перетинів кордону.

Про це повідомляє “Укрінформ” та Reuters з посиланням на агенцію ООН.

Лідером з найбільшою кількістю переселенців у Європейському Союзі стала Польща. Станом на 11 липня в країні офіційно зареєстровано 1 221 596 українців.

Також близько 900 тисяч осіб евакуювалися до Німеччини, 391 тисяча – до Чехії, по 150 тисяч – у Туреччину та Італію. Водночас трохи більше ніж по 80 тисяч переселенців залишаються у Молдові, Румунії та Словаччині.

Зокрема, за оцінками ООН у Росії, станом на 12 липня, перебувало 1 625 531 переселенця з України. Російські ЗМІ з посиланням на силові структури заявляли про більш ніж 2 млн людей.

Проте, з’ясувати точну кількість неможливо, адже росіяни не надають даних про те, як відбувається реєстрація переселенців та який статус вони набувають.