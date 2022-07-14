Про це повідомляє “Укрінформ” та Reuters з посиланням на агенцію ООН.
Лідером з найбільшою кількістю переселенців у Європейському Союзі стала Польща. Станом на 11 липня в країні офіційно зареєстровано 1 221 596 українців.
Також близько 900 тисяч осіб евакуювалися до Німеччини, 391 тисяча – до Чехії, по 150 тисяч – у Туреччину та Італію. Водночас трохи більше ніж по 80 тисяч переселенців залишаються у Молдові, Румунії та Словаччині.
Зокрема, за оцінками ООН у Росії, станом на 12 липня, перебувало 1 625 531 переселенця з України. Російські ЗМІ з посиланням на силові структури заявляли про більш ніж 2 млн людей.
Проте, з’ясувати точну кількість неможливо, адже росіяни не надають даних про те, як відбувається реєстрація переселенців та який статус вони набувають.
- Нагадаємо, що за оцінками Організації Об’єднаних Націй 12 млн осіб усередині України потребуватимуть допомоги та захисту.
- Також пресслужба Маріупольського муніципалітету повідомила про те, що окупанти силоміць вивозять людей з Маріуполя на територію РФ.
- Станом на кінець квітня, агентство ООН у справах біженців повідомило, що 4 869 019 українців покинули країну з моменту вторгнення Росії 24 лютого.
- За оцінками Організації об’єднаних націй, в Україні найбільша криза біженців у Європі з часів Другої світової війни.