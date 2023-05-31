З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні пошкоджено чверть усіх інтернет-мереж, а це близько трьох тисяч базових станцій.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації України.

За інформацією міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, з початку повномасштабної війни в Україні пошкоджено чверть усіх інтернет-мереж, а це близько 3 тисяч базових станцій. 1800 із них уже відновили роботу, і близько 500 населених пунктів знову зі зв’язком.

Загалом, за оцінкою Світового банку, потрібно понад 2,2 млрд доларів, щоб відновити повноцінну інфраструктуру й повернути телеком-галузь до довоєнного стану.

“Наразі команда Мінцифри працює над проєктами, щоб швидше відновлювати інтернет-мережі в прифронтових містах і повертати зв’язок на деокуповані території”, – зазначив Михайло Федоров.

Він також підкреслив важливість технологій під час війни, які стали конкурентною перевагою над ворогом. Зокрема, завдяки “Старлінкам” можна швидко налагодити зв’язок між військовими, медиками й оперативно повернути інтернет у місця, де пошкоджено телеком-інфраструктуру. Зараз в Україні працюють більше ніж 42 тисячі терміналів, які наша країна отримала завдяки підтримці міжнародних партнерів.

Крім того, Михайло Федоров анонсував спільний проєкт з Nokia щодо відновлення телеком-інфраструктури у прифронтових містах. Ціль проєкту – забезпечити українців більш стійким та незалежним від енергопостачання інтернетом. Реалізувати пілотний проєкт планують спершу в Херсонській області.